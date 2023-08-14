В Курган на День города приедут силачи из Челябинска и Тюмени

15 августа 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

На Дне города в Кургане пройдут соревнования по силовому экстриму Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кургане на Дне города пройдут соревнования по силовому экстриму, в котором примут участие спортсмены из Челябинска и Тюмени. Об это сообщается на официальном сайте городской администрации. «В Кургане в День города, 19 августа, пройдет турнир по силовому экстриму „Самый сильный человек“ на призы Главы города Кургана. Уже сейчас на участие в турнире заявились Андрей Ящук, Ильяс Хайруллин, Никита Ильяшенко, Павел Омельчук и Петр Бухонов», — указано на сайте мэрии Кургана. По информации из открытых источников, Андрей Ящик является жителем Тюмени. Сообщается, что мужчине удалось поднять около 450 килограмм. Из Тюмени также приедет Ильяс Хайруллин, который поднял 130 килограмм. На Дне города за звание «Самый сильный человек» также поборется житель Челябинска. По открытым данным, он смог поднять 105 килограмм. На соревнования уже записались два курганца. Один из них — Петр Бухонов, который в 2019 году уже выигрывал соревнования по силовому экстриму, который устраивала мэрия. Участником станет и Никита Ильяшенко, которому удалось поднять 325 килограмм. Как сообщается на сайте мэрии Кургана, в программу соревнований по силовому экстриму входят подъем гантели весом 115 килограмм, перенос чемоданов фермера по 130 килограмм, супер Йок весом 130 килограмм, карусель Конана и становая тяга автомобиля. Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total. На празднике также выступят музыкальные коллективы из Екатеринбурга и Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на Дне города пройдут соревнования по силовому экстриму, в котором примут участие спортсмены из Челябинска и Тюмени. Об это сообщается на официальном сайте городской администрации. «В Кургане в День города, 19 августа, пройдет турнир по силовому экстриму „Самый сильный человек“ на призы Главы города Кургана. Уже сейчас на участие в турнире заявились Андрей Ящук, Ильяс Хайруллин, Никита Ильяшенко, Павел Омельчук и Петр Бухонов», — указано на сайте мэрии Кургана. По информации из открытых источников, Андрей Ящик является жителем Тюмени. Сообщается, что мужчине удалось поднять около 450 килограмм. Из Тюмени также приедет Ильяс Хайруллин, который поднял 130 килограмм. На Дне города за звание «Самый сильный человек» также поборется житель Челябинска. По открытым данным, он смог поднять 105 килограмм. На соревнования уже записались два курганца. Один из них — Петр Бухонов, который в 2019 году уже выигрывал соревнования по силовому экстриму, который устраивала мэрия. Участником станет и Никита Ильяшенко, которому удалось поднять 325 килограмм. Как сообщается на сайте мэрии Кургана, в программу соревнований по силовому экстриму входят подъем гантели весом 115 килограмм, перенос чемоданов фермера по 130 килограмм, супер Йок весом 130 килограмм, карусель Конана и становая тяга автомобиля. Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total. На празднике также выступят музыкальные коллективы из Екатеринбурга и Тюмени.