В союзе садоводов России поделились правилами выбора участка под огород

Чтобы на даче заниматься выращиванием овощей, а не борьбой с паводками и председателем СНТ, стоит взвесить все «за» и «против» до покупки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени в сентябре начнется пик продаж готовых дачных участков. Риэлторы отмечают, что больше всего дач продается после сбора урожая. К тому же, осенние дожди помогут понять, насколько удачно расположен участок, который его хозяин решил продать.

Другие подводные камни не так очевидны, рассказал URA.RU председатель тюменского отделения союза садоводов России Алексей Кучеров. По его словам, прежде, чем купить дачу, надо внимательно изучить деятельность садоводческого товарищества, в котором она находится.

«Стоит проверить, есть ли у СНТ свой сайт, это большой плюс к прозрачности. После этого можно встретиться с председателем СНТ, запросить у него отчетные документы, посмотреть расходование бюджета, изучить все возможные бумаги. И уже если вас все устроит, можно начинать выбирать конкретное место и конкретное СНТ», — пояснил URA.RU Кучеров.

«Ближний» Салаирский тракт

Россыпь садоводческих товариществ, расположенных относительно близко к городу в районе деревни Решетникова. Здесь находятся старые и уже сложившиеся СНТ «Автоприбор», «Надежда-2» и другие. Из плюсов в союзе садоводов отмечают плодородную черноземную почву, приятный воздух с ароматами хвойных лесов и достаточно высокое расположение — эти участки топит крайне редко. Основной минус здесь — близость к санаторию «Верхний бор», детским лагерям и местам отдыха Тюменцев.

«Дальний» Салаирский тракт

Этот район расположен ниже по тракту, в сторону поселка Новотарманский. Те же хвойные леса и плодородные почвы, зато на приличном расстоянии от санаториев. Впрочем, добираться сюда из города тоже довольно далеко.

Велижанский тракт

Удобен для людей, у которых аллергия на хвою — здесь растут преимущественно березы. Почвы с содержанием торфа дадут хороший урожай, а вот опасность затопления зависит от конкретного СНТ.

Червишевский тракт

В союзе садоводов это место называют самым современным и быстро развивающимся. Поэтому здесь больше всего СНТ с хорошей репутацией. Однако и тут стоит быть внимательнее. Место высокое, почва черноземная, до города максимум 20 километров. Из минусов — активно развивающиеся районы ИЖС, которые могут превратить тихий дачный уголок в оживленный микрорайон.

Кучеров считает, что выбрать себе дачу — лишь половина дела. «Даже если вас все устраивает, не стоит после покупки сидеть сложа руки. Чтобы СНТ и дальше оставалось успешным, проявляйте активность, участвуйте в собраниях собственников и влияйте на все принимаемые решения», — посоветовал он в беседе с URA.RU.