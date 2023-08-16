Жители Красноярска получают повестки на мобилизационное предписание

16 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Повестку вручают военнообязанным в ходе плановой проверки, отметили в военкомате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Новость по теме Кто попадет под призыв в 2024 году по закону, подписанному Путиным. Инфографика Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание. Граждане, получивший такое предписание, обязан в случае мобилизации самостоятельно явиться на место и срок, указанный в предписании. Данную рассылку подтвердили в военкомате. «Это вызов на сверку учетных данных и вклейку мобилизационного предписания в военный билет. Это плановая процедура», — рассказали в военкомате. Их сообщение передает корреспондент красноярского СМИ «Проспект Мир». В военкомате также напомнили, что за неявку будут штрафовать. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что за уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете покидать страну после получения повестки.

Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание. Граждане, получивший такое предписание, обязан в случае мобилизации самостоятельно явиться на место и срок, указанный в предписании. Данную рассылку подтвердили в военкомате. «Это вызов на сверку учетных данных и вклейку мобилизационного предписания в военный билет. Это плановая процедура», — рассказали в военкомате. Их сообщение передает корреспондент красноярского СМИ «Проспект Мир». В военкомате также напомнили, что за неявку будут штрафовать. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что за уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете покидать страну после получения повестки.