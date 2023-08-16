Жители Красноярска получают повестки на мобилизационное предписание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Повестку вручают военнообязанным в ходе плановой проверки, отметили в военкомате Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России
Новость по теме
Кто попадет под призыв в 2024 году по закону, подписанному Путиным. Инфографика

Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание. Граждане, получивший такое предписание, обязан в случае мобилизации самостоятельно явиться на место и срок, указанный в предписании. Данную рассылку подтвердили в военкомате.

«Это вызов на сверку учетных данных и вклейку мобилизационного предписания в военный билет. Это плановая процедура», — рассказали в военкомате. Их сообщение передает корреспондент красноярского СМИ «Проспект Мир». В военкомате также напомнили, что за неявку будут штрафовать.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что за уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете покидать страну после получения повестки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание. Граждане, получивший такое предписание, обязан в случае мобилизации самостоятельно явиться на место и срок, указанный в предписании. Данную рассылку подтвердили в военкомате. «Это вызов на сверку учетных данных и вклейку мобилизационного предписания в военный билет. Это плановая процедура», — рассказали в военкомате. Их сообщение передает корреспондент красноярского СМИ «Проспект Мир». В военкомате также напомнили, что за неявку будут штрафовать. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что за уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете покидать страну после получения повестки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...