Жители Красноярска получают повестки на мобилизационное предписание

Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание. Граждане, получивший такое предписание, обязан в случае мобилизации самостоятельно явиться на место и срок, указанный в предписании. Данную рассылку подтвердили в военкомате.
«Это вызов на сверку учетных данных и вклейку мобилизационного предписания в военный билет. Это плановая процедура», — рассказали в военкомате. Их сообщение передает корреспондент красноярского СМИ «Проспект Мир». В военкомате также напомнили, что за неявку будут штрафовать.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что за уклонение от военной службы при мобилизации в стране, военнообязанным грозит до пяти лет лишения свободы. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете покидать страну после получения повестки.
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