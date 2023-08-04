Кто попадет под призыв в 2024 году после указа Путина. Инфографика

Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России

04 августа 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

В 2024 году будут призывать граждан с 1997 по 2006 годы рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому верхняя планка призывного возраста будет повышена до 30 лет. При этом нижний предел, как и раньше, останется на 18 годах. URA.RU приводит информацию о том, граждане какого года рождения попадут под призыв по новым правилам в 2024 году. Новость по теме Как изменятся правила призыва в России. Инфографика Новый закон начнет действовать с 1 января 2024 года. Кроме того, еще при рассмотрении поправок в Госдуме было принято решение вводить изменения без переходного периода. Граждане, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет (старый верхний предел), будут временно зачислены в запас и не станут призываться на военную службу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который является одним из инициаторов законопроекта. Однако он заявил, что такие вопросы будут решаться индивидуально. «С каждым надо будет разбираться в индивидуальном порядке. Это касается тех, кому 28 лет исполнилось после 1 января 2024 года», — подчеркнул депутат. Сначала повышение призывного возраста Картаполов объяснял тем, что многие молодые люди хотят отслужить именно в 18 лет, поэтому нижний предел не стали поднимать до 21 года. Позже он заявил, что установка таких рамок связана с демографической ситуацией в РФ и направлена на обеспечение стабильного числа призывников. То есть, граждане 1996 года рождения не попадут под измененные правила призыва. После нововведений для срочной службы в армии в 2024 году будут пригодны россияне, родившиеся до 2006 года включительно, и не имеющие права на отсрочку. Фото: Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому верхняя планка призывного возраста будет повышена до 30 лет. При этом нижний предел, как и раньше, останется на 18 годах. URA.RU приводит информацию о том, граждане какого года рождения попадут под призыв по новым правилам в 2024 году. Новый закон начнет действовать с 1 января 2024 года. Кроме того, еще при рассмотрении поправок в Госдуме было принято решение вводить изменения без переходного периода. Граждане, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет (старый верхний предел), будут временно зачислены в запас и не станут призываться на военную службу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который является одним из инициаторов законопроекта. Однако он заявил, что такие вопросы будут решаться индивидуально. «С каждым надо будет разбираться в индивидуальном порядке. Это касается тех, кому 28 лет исполнилось после 1 января 2024 года», — подчеркнул депутат. Сначала повышение призывного возраста Картаполов объяснял тем, что многие молодые люди хотят отслужить именно в 18 лет, поэтому нижний предел не стали поднимать до 21 года. Позже он заявил, что установка таких рамок связана с демографической ситуацией в РФ и направлена на обеспечение стабильного числа призывников. То есть, граждане 1996 года рождения не попадут под измененные правила призыва. После нововведений для срочной службы в армии в 2024 году будут пригодны россияне, родившиеся до 2006 года включительно, и не имеющие права на отсрочку.