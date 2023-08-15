В ХМАО в больнице умер пострадавший от взрыва на нефтяном месторождении 16 августа 2023 в 13:34 Размер текста - 17 + Полученные нефтяником при взрыве в ХМАО травмы оказались несовместимыми с жизнью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больнице Нягани (ХМАО) умер пострадавший от взрыва на Талинском месторождении. Об этом сообщили агентству в Депздраве ХМАО. «За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщил Депздрав. пять нефтяников, которые пострадали при взрыве на месторождении, проходят лечение в региональных ожоговых центрах Сургута, Пыть-Яха и окружной больнице Нягани. Состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. К лечению подключились врачи федерального ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России. Ранее URA.RU писало, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. Супервайзер нефтесервисной организации, работавшей на объекте, погиб на месте. В больнице Нягани (ХМАО) умер пострадавший от взрыва на Талинском месторождении. Об этом сообщили агентству в Депздраве ХМАО. «За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщил Депздрав. пять нефтяников, которые пострадали при взрыве на месторождении, проходят лечение в региональных ожоговых центрах Сургута, Пыть-Яха и окружной больнице Нягани. Состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. К лечению подключились врачи федерального ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России. Ранее URA.RU писало, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. Супервайзер нефтесервисной организации, работавшей на объекте, погиб на месте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям