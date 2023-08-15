15 августа 2023

В ХМАО в больнице умер пострадавший от взрыва на нефтяном месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Полученные нефтяником при взрыве в ХМАО травмы оказались несовместимыми с жизнью Фото:

В больнице Нягани (ХМАО) умер пострадавший от взрыва на Талинском месторождении. Об этом сообщили агентству в Депздраве ХМАО.

«За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщил Депздрав.

пять нефтяников, которые пострадали при взрыве на месторождении, проходят лечение в региональных ожоговых центрах Сургута, Пыть-Яха и окружной больнице Нягани. Состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. К лечению подключились врачи федерального ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России.

Ранее URA.RU писало, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. Супервайзер нефтесервисной организации, работавшей на объекте, погиб на месте.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В больнице Нягани (ХМАО) умер пострадавший от взрыва на Талинском месторождении. Об этом сообщили агентству в Депздраве ХМАО. «За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщил Депздрав. пять нефтяников, которые пострадали при взрыве на месторождении, проходят лечение в региональных ожоговых центрах Сургута, Пыть-Яха и окружной больнице Нягани. Состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. К лечению подключились врачи федерального ожогового центра ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России. Ранее URA.RU писало, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. Супервайзер нефтесервисной организации, работавшей на объекте, погиб на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...