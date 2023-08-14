Власти ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на месторождении

В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что все они в тяжелом состоянии.
«На текущий момент с места ЧС в Няганскую окружную больницу доставлены шесть пострадавших. Их состояние оценивается врачами как тяжелое», — сообщил департамент в своем telegram-канале.
Окружные ожоговые центры в Сургуте и Пять-Яхе готовы принять пострадавших. На место происшествия выехали шесть машин центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Власти округа сообщали о семи пострадавших. Предварительно, в результате ЧП погибли два человека. В ГУ МЧС России по ХМАО сообщили, что открытое горение ликвидировано.
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