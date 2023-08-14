14 августа 2023

Власти ХМАО сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, скорая помощь
Шесть человек находятся в тяжелом состоянии Фото:

В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что все они в тяжелом состоянии.

«На текущий момент с места ЧС в Няганскую окружную больницу доставлены шесть пострадавших. Их состояние оценивается врачами как тяжелое», — сообщил департамент в своем telegram-канале.

Окружные ожоговые центры в Сургуте и Пять-Яхе готовы принять пострадавших. На место происшествия выехали шесть машин центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Власти округа сообщали о семи пострадавших. Предварительно, в результате ЧП погибли два человека. В ГУ МЧС России по ХМАО сообщили, что открытое горение ликвидировано.

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В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали шесть человек. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что все они в тяжелом состоянии. «На текущий момент с места ЧС в Няганскую окружную больницу доставлены шесть пострадавших. Их состояние оценивается врачами как тяжелое», — сообщил департамент в своем telegram-канале. Окружные ожоговые центры в Сургуте и Пять-Яхе готовы принять пострадавших. На место происшествия выехали шесть машин центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Ранее стало известно, что на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Власти округа сообщали о семи пострадавших. Предварительно, в результате ЧП погибли два человека. В ГУ МЧС России по ХМАО сообщили, что открытое горение ликвидировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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