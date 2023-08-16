Беспилотник ВСУ пытался ударить по объектам Крыма

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом
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Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник Фото:

Над Крымом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Российская ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Крыма», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны, это произошло около 11 утра по мск. О повреждениях или пострадавших не сообщается.

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Над Крымом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Российская ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Крыма», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны, это произошло около 11 утра по мск. О повреждениях или пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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