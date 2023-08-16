Беспилотник ВСУ пытался ударить по объектам Крыма

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Российская ПВО сбила украинский БПЛА над территорией Крыма», — сообщили в ведомстве. Как уточнили в Минобороны, это произошло около 11 утра по мск. О повреждениях или пострадавших не сообщается.
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