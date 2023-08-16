Мэрия Магнитогорска требует снести автокомплекс при мечети

Руководство мечети добровольно снесет объект, признанный самостроем Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Магнитогорска (Челябинская область) в судебном порядке требует снести автокомплекс, находящий на землях, примыкающих к городской мечети. Иск подан в арбитражный суд региона.

«Администрация Магнитогорска обратилась в арбитражный суд Челябинской области с требованием к городскому Мухтасибатскому управлению регионального духовного управления мусульман с просьбой признать самовольной постройкой объект из каменных блоков, кровля односкатная из профлиста по деревянной обрешетке. Администрация просит обязать ответчика в течение трех месяцев за свой счет снести постройку», — говорится в определении арбитражного суда.

Имам-мухтасиб Магнитогорска Рашид Латыпов в комментарии URA.RU заявил, что впервые слышит о поданном исковом заявлении, тем не менее здание действительно есть и в ближайшее время будет снесено. По словам имама, комплекс по обслуживанию автомобилей на землях, находящихся в пользовании мусульманской организации, был возведен местным предпринимателем в качестве временного строения. Сейчас комплекс уже прекратил свою деятельность, и строение не используется. В ближайшее время силами предпринимателя оно будет снесено. После этого на землях, примыкающих к мечети, построят комплекс зданий, которые будут служить нуждам верующих.

URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска с просьбой прокомментировать судебный процесс. Ответ будет опубликован после получения.