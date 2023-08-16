Беларусь ответила на решение Литвы закрыть КПП на границе Погранкомитет Беларуси: решение Литвы о закрытии КПП на границе является недружественным шагом 16 августа 2023 в 16:53 Размер текста - 17 + Пограничный комитет Беларуси сообщил, что на границе с Литвой будут задержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение Литвы о закрытии границ с Беларусью является недружественным шагом. Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси. «Решение Литвы о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства . По словам белорусского комитета, Литва специально создает искусственные барьеры на границе, чтобы доказать свои политическим амбиции. Отмечается, что из-за решения будут большие задержки на границе. Ранее правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Беларусью, передает RT. Решение было согласовано с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой Литвы. Решение Литвы о закрытии границ с Беларусью является недружественным шагом. Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси. «Решение Литвы о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. По словам белорусского комитета, Литва специально создает искусственные барьеры на границе, чтобы доказать свои политическим амбиции. Отмечается, что из-за решения будут большие задержки на границе. Ранее правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Беларусью, передает RT. Решение было согласовано с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой Литвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям