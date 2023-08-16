Беларусь ответила на решение Литвы закрыть КПП на границе

Погранкомитет Беларуси: решение Литвы о закрытии КПП на границе является недружественным шагом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Пограничный комитет Беларуси сообщил, что на границе с Литвой будут задержки Фото:

Решение Литвы о закрытии границ с Беларусью является недружественным шагом. Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси.

«Решение Литвы о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

По словам белорусского комитета, Литва специально создает искусственные барьеры на границе, чтобы доказать свои политическим амбиции. Отмечается, что из-за решения будут большие задержки на границе.

Ранее правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Беларусью, передает RT. Решение было согласовано с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой Литвы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение Литвы о закрытии границ с Беларусью является недружественным шагом. Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси. «Решение Литвы о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. По словам белорусского комитета, Литва специально создает искусственные барьеры на границе, чтобы доказать свои политическим амбиции. Отмечается, что из-за решения будут большие задержки на границе. Ранее правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Беларусью, передает RT. Решение было согласовано с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой Литвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...