Беларусь ответила на решение Литвы закрыть КПП на границе

Решение Литвы о закрытии границ с Беларусью является недружественным шагом. Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси.
«Решение Литвы о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале
По словам белорусского комитета, Литва специально создает искусственные барьеры на границе, чтобы доказать свои политическим амбиции. Отмечается, что из-за решения будут большие задержки на границе.
Ранее правительство Литвы на заседании приняло решение с 18 августа 2023 года временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Беларусью, передает RT. Решение было согласовано с МИД, МВД, Минфином и погранслужбой Литвы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.