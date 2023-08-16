Минфин предложил установить единую экспортную пошлину на удобрения

16 августа 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Пошлина на вывоз удобрений позволит пополнить бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минфин РФ предложил с 1 сентября установить единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%. Она будет действовать до конца 2024 года, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Указанная „донастройка“ предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной … ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений», — говорится в пояснительной записке к проекту Минфина. Ожидается, что поступления в бюджет от вывозной таможенной пошлины по итогам 2023 года составят 119 млрд рублей. Производство удобрений в России остается прибыльной отраслью, несмотря на снижение цен на минеральное сырье в 2023 году. Игрокам рынка удается выполнять ранее принятые инвестиционные планы. В апреле URA.RU сообщало, что Индия закупит российские удобрения у компании «Уралкалий». С индийской стороны в сделке участвует крупнейший национальный импортер минеральных удобрений — корпорация Indian Potash Limited. В ноябре 2022 года пермская группа «Уралхим-Уралкалий» отправила партию удобрений в Малави.

Минфин РФ предложил с 1 сентября установить единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%. Она будет действовать до конца 2024 года, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Указанная „донастройка“ предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной … ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений», — говорится в пояснительной записке к проекту Минфина. Ожидается, что поступления в бюджет от вывозной таможенной пошлины по итогам 2023 года составят 119 млрд рублей. Производство удобрений в России остается прибыльной отраслью, несмотря на снижение цен на минеральное сырье в 2023 году. Игрокам рынка удается выполнять ранее принятые инвестиционные планы. В апреле URA.RU сообщало, что Индия закупит российские удобрения у компании «Уралкалий». С индийской стороны в сделке участвует крупнейший национальный импортер минеральных удобрений — корпорация Indian Potash Limited. В ноябре 2022 года пермская группа «Уралхим-Уралкалий» отправила партию удобрений в Малави.