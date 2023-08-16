16 августа 2023

Минфин предложил установить единую экспортную пошлину на удобрения

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, удобрение, мешок, селитра аммиачная, бигбэг
Пошлина на вывоз удобрений позволит пополнить бюджет Фото:

Минфин РФ предложил с 1 сентября установить единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%. Она будет действовать до конца 2024 года, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Указанная „донастройка“ предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной … ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений», — говорится в пояснительной записке к проекту Минфина. Ожидается, что поступления в бюджет от вывозной таможенной пошлины по итогам 2023 года составят 119 млрд рублей.

Производство удобрений в России остается прибыльной отраслью, несмотря на снижение цен на минеральное сырье в 2023 году. Игрокам рынка удается выполнять ранее принятые инвестиционные планы.

В апреле URA.RU сообщало, что Индия закупит российские удобрения у компании «Уралкалий». С индийской стороны в сделке участвует крупнейший национальный импортер минеральных удобрений — корпорация Indian Potash Limited. В ноябре 2022 года пермская группа «Уралхим-Уралкалий» отправила партию удобрений в Малави.

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Минфин РФ предложил с 1 сентября установить единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%. Она будет действовать до конца 2024 года, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Указанная „донастройка“ предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной … ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений», — говорится в пояснительной записке к проекту Минфина. Ожидается, что поступления в бюджет от вывозной таможенной пошлины по итогам 2023 года составят 119 млрд рублей. Производство удобрений в России остается прибыльной отраслью, несмотря на снижение цен на минеральное сырье в 2023 году. Игрокам рынка удается выполнять ранее принятые инвестиционные планы. В апреле URA.RU сообщало, что Индия закупит российские удобрения у компании «Уралкалий». С индийской стороны в сделке участвует крупнейший национальный импортер минеральных удобрений — корпорация Indian Potash Limited. В ноябре 2022 года пермская группа «Уралхим-Уралкалий» отправила партию удобрений в Малави.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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