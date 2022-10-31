Пермские компании доставят гуманитарную партию удобрений в Африку

Компания бесплатно предоставляет удобрения нуждающимся странам Африки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермская группа «Уралхим-Уралкалий» доставит первую гуманитарную партию удобрений в Малави. Ранее 240 тыс. тонн удобрений были заблокированы в портах ЕС, но компания готова поставить их Африке в качестве гуманитарной помощи, сообщает гендиректор «Уралхим» Дмитрий Коняев.

«Первая партия из портов ЕС отправится в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве. Мы планируем дальнейшие безвозмездные поставки наших минеральных удобрений на африканский континент. В максимально короткий срок мы готовы передать около 240 тысяч тонн удобрений, которые остаются на складах Европы. Ведем переговоры о снятии с них блока при участии ООН», — сообщает Коняев.

Компания, в рамках своей гуманитарной миссии на континенте, бесплатно предоставляет удобрения нуждающимся странам Африки, передает ТАСС слова Дмитрия Коняева. Поставщиком удобрений выступит Uralkali Trading SIA.

Ранее «Уралкалий» и «Уралхим» включили в «Лигу зеленых брендов». В нее входят производители, которые придерживаются принципов устойчивого развития в своей работе.