31 октября 2022

Пермские компании доставят гуманитарную партию удобрений в Африку

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, уралхим, уралкалий
Компания бесплатно предоставляет удобрения нуждающимся странам Африки Фото:

Пермская группа «Уралхим-Уралкалий» доставит первую гуманитарную партию удобрений в Малави. Ранее 240 тыс. тонн удобрений были заблокированы в портах ЕС, но компания готова поставить их Африке в качестве гуманитарной помощи, сообщает гендиректор «Уралхим» Дмитрий Коняев.

«Первая партия из портов ЕС отправится в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве. Мы планируем дальнейшие безвозмездные поставки наших минеральных удобрений на африканский континент. В максимально короткий срок мы готовы передать около 240 тысяч тонн удобрений, которые остаются на складах Европы. Ведем переговоры о снятии с них блока при участии ООН», — сообщает Коняев.

Компания, в рамках своей гуманитарной миссии на континенте, бесплатно предоставляет удобрения нуждающимся странам Африки, передает ТАСС слова Дмитрия Коняева. Поставщиком удобрений выступит Uralkali Trading SIA.

Ранее «Уралкалий» и «Уралхим» включили в «Лигу зеленых брендов». В нее входят производители, которые придерживаются принципов устойчивого развития в своей работе.

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Пермская группа «Уралхим-Уралкалий» доставит первую гуманитарную партию удобрений в Малави. Ранее 240 тыс. тонн удобрений были заблокированы в портах ЕС, но компания готова поставить их Африке в качестве гуманитарной помощи, сообщает гендиректор «Уралхим» Дмитрий Коняев. «Первая партия из портов ЕС отправится в Малави, где сложилась непростая ситуация в сельском хозяйстве. Мы планируем дальнейшие безвозмездные поставки наших минеральных удобрений на африканский континент. В максимально короткий срок мы готовы передать около 240 тысяч тонн удобрений, которые остаются на складах Европы. Ведем переговоры о снятии с них блока при участии ООН», — сообщает Коняев. Компания, в рамках своей гуманитарной миссии на континенте, бесплатно предоставляет удобрения нуждающимся странам Африки, передает ТАСС слова Дмитрия Коняева. Поставщиком удобрений выступит Uralkali Trading SIA. Ранее «Уралкалий» и «Уралхим» включили в «Лигу зеленых брендов». В нее входят производители, которые придерживаются принципов устойчивого развития в своей работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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