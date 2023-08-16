В Екатеринбурге сняли фильм с солистом группы «АукцЫон». Фото

17 августа 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Премьера картины о священнике, который пытается выяснить причину поджога храма, состоится в 2024 году Фото предоставлено Свердловской киностудией В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Длительные свидания», где главную роль сыграл солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Он перевоплотился в странного и ранимого священника, партнером по киноленте стала Василиса Перелыгина, знакомая зрителям по фильмам «Хэдшот» и «Дылда». Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской киностудии. «Мы снимали не только в Екатеринбурге, ездили по городам Свердловской области. Съемки были зимние, непростые. Мы жили в Екатеринбурге, а снимали в области. Поэтому приходилось по два часа добираться до съемочной площадки», — поделился Гаркуша. По словам актера, его герой очень близок ему по духу. Сюжет фильма рассказывает историю отца Александра, который живет обычную жизнь, готовясь к смерти. Но однажды в городском храме случается пожар, в котором позже станут винить глухонемую девушку Виолетту (Василису Пелыгину), не способную за себя постоять. Отец Александр узнал в девушке сироту, которую крестил в младенчестве Варварой. «Почувствовав ответственность за ее судьбу, он пытается повернуть ее и свою жизнь в другое русло, обретая новый смысл жизни», — делится историей киностудия. Кстати, Пелыгиной ради фильма пришлось изучать речь людей, потерявших слух. Сейчас картина уходит в монтажно-тонировочный период. Музыкальной составляющей займется композитор Владимир Волков, известный по совместным проектам с Игорем Бутманом и группой «АукцЫон». Премьера картины состоится в 2024 году. Ранее кинодеятели искали женщину старше 50 лет для участия в съемках драмы «Длительные свидания». Картину снимали в Камышлове, Качканаре и Невьянске. Свердловская киностудия активно взялась за кинопроизводство полнометражных художественных фильмов после того, как в 2021 году в учреждении сменилось руководство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Длительные свидания», где главную роль сыграл солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Он перевоплотился в странного и ранимого священника, партнером по киноленте стала Василиса Перелыгина, знакомая зрителям по фильмам «Хэдшот» и «Дылда». Об этом URA.RU рассказали представители Свердловской киностудии. «Мы снимали не только в Екатеринбурге, ездили по городам Свердловской области. Съемки были зимние, непростые. Мы жили в Екатеринбурге, а снимали в области. Поэтому приходилось по два часа добираться до съемочной площадки», — поделился Гаркуша. По словам актера, его герой очень близок ему по духу. Сюжет фильма рассказывает историю отца Александра, который живет обычную жизнь, готовясь к смерти. Но однажды в городском храме случается пожар, в котором позже станут винить глухонемую девушку Виолетту (Василису Пелыгину), не способную за себя постоять. Отец Александр узнал в девушке сироту, которую крестил в младенчестве Варварой. «Почувствовав ответственность за ее судьбу, он пытается повернуть ее и свою жизнь в другое русло, обретая новый смысл жизни», — делится историей киностудия. Кстати, Пелыгиной ради фильма пришлось изучать речь людей, потерявших слух. Сейчас картина уходит в монтажно-тонировочный период. Музыкальной составляющей займется композитор Владимир Волков, известный по совместным проектам с Игорем Бутманом и группой «АукцЫон». Премьера картины состоится в 2024 году. Ранее кинодеятели искали женщину старше 50 лет для участия в съемках драмы «Длительные свидания». Картину снимали в Камышлове, Качканаре и Невьянске. Свердловская киностудия активно взялась за кинопроизводство полнометражных художественных фильмов после того, как в 2021 году в учреждении сменилось руководство.