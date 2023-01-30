В Екатеринбурге ищут актрису для съемок в драме

Фильм «Длительные свидания» станет вторым крупным проектом Свердловской киностудии Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге кинодеятели ищут женщину старше 50 лет, чтобы она поучаствовала в съемках драмы «Длительные свидания». Фильм расскажет о священнике, который пытается выяснить причину поджога храма. Об этом сообщили представители Свердловской киностудии в своих социальных сетях.

«Открыт кастинг на роль посетительницы банка в фильме „Длительные свидания“. Напомним, это авторская драма Свердловской киностудии, съемки которой пройдут в феврале 2023 года», — сообщают представители киноиндустрии.

На кастинг приглашаются женщины в возрасте от 50 до 65 лет. Для этого им необходимо заполнить анкету, указать город, ФИО, возраст, опыт съемок, параметры (рост, размер одежды, размер обуви) и прислать две-три фотографии (портрет и в полный рост с вариантами одежды). Съемки пройдут 5 февраля в центре Екатеринбурга.

Свердловская киностудия активно взялась за кинопроизводство полнометражных художественных фильмов после того, как в 2021 году в учреждении сменилось руководство. В планах киностудии снять около семи кинокартин. Одним из крупных проектов станет фильм «Длительные свидания», команда которого поедет на съемки в Камышлов, Качканар и Невьянск. Также в начале января Свердловская киностудия завершила работу над фильмом «Сломя голову», где среди актеров задействованы Егор Корешков, Павел Деревянко, Рома «Зверь» Билык и Надежда Михалкова.