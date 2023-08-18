Экономист назвал два условия для снижения курса доллара до 60 рублей

Экономист Зубец: доллар упадет при повышении цен на нефть и росте экспорта из РФ

18 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Доллар резко подорожал к рублю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Доллар снизится до 55-60 рублей, если правительство РФ введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары российского экспорта резко увеличатся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Почему доллар в прошлом году упал до 60 рублей? Во-первых, правительство в феврале—марте ввело обязательную продажу валютной выручки. Экспортеры должны были привозить сюда свои заработки и продавать их на валютном рынке. Во-вторых, резко подскочили цены на нефть, на зерно, на весь российский экспорт. Валюты стало огромное количество. Благодаря тому, что действовало требование обязательной продажи валютной выручки, она попала на рынок», — сказал Алексей Зубец. «Сейчас нет правила обязательной продажи. Его обсуждали, но так и не ввели. Нет цен на внешнем рынке таких, какие были в прошлом году. Нефть 200 долларов за баррель сейчас не стоит. Если нефть подорожает и будет введено правило продажи валютной выручки, то мы снова увидим 55-60 рублей за доллар. Но так как нет ни того, ни другого, то не увидим», — объяснил экономист. Ранее курс доллара достигал 101,75 рублей. Из-за ослабления рубля Центробанк провел внеочередное заседание, на котором принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. После этого доллар на Московской бирже упал ниже 93 рублей, евро — дешевле 101 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доллар снизится до 55-60 рублей, если правительство РФ введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары российского экспорта резко увеличатся. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Почему доллар в прошлом году упал до 60 рублей? Во-первых, правительство в феврале—марте ввело обязательную продажу валютной выручки. Экспортеры должны были привозить сюда свои заработки и продавать их на валютном рынке. Во-вторых, резко подскочили цены на нефть, на зерно, на весь российский экспорт. Валюты стало огромное количество. Благодаря тому, что действовало требование обязательной продажи валютной выручки, она попала на рынок», — сказал Алексей Зубец. «Сейчас нет правила обязательной продажи. Его обсуждали, но так и не ввели. Нет цен на внешнем рынке таких, какие были в прошлом году. Нефть 200 долларов за баррель сейчас не стоит. Если нефть подорожает и будет введено правило продажи валютной выручки, то мы снова увидим 55-60 рублей за доллар. Но так как нет ни того, ни другого, то не увидим», — объяснил экономист. Ранее курс доллара достигал 101,75 рублей. Из-за ослабления рубля Центробанк провел внеочередное заседание, на котором принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. После этого доллар на Московской бирже упал ниже 93 рублей, евро — дешевле 101 рубля.