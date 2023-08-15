Опасные решения Набиуллиной

Что грядет после повышения ключевой ставки

16 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ надеется достигнуть планов по снижению инфляции за счет повышения ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Банк России провел внеочередное заседание и поднял ключевую ставку до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства. Для чего подняли ключевую ставку Ставка Центробанка увеличилась с 8,5% до 12% для стабилизации курса рубля и снижения инфляционных рисков, однако директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что это было чрезмерно. Новость по теме Центробанк принял экстренные меры из-за резкого падения рубля «Подняли ставку для стабилизации экономики и охлаждения курса и экономики. Но 12% это очень много. Зачем они это сделали? В общем, не знает никто. То, что они делают, это совершенно не логично, и не соответствует масштабу проблем, которые перед ними стоят. Ставкой курс выправить нельзя, а инфляционных проблем, для которой ставка собственно и предназначена, на сегодняшний день в России просто нет», — сказал Алексей Зубец. В ЦБ РФ в ответе на запрос URA.RU подчеркнули, что такое резкое повышение ключевой ставки поможет снизить темпы роста инфляции и достигнуть цели в 4% в 2024 году. «Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году», — сообщили в пресс-службе Центробанка. При этом они не исключили, что возможно дальнейшее повышение ставки. Рискованные последствия Повышение ставки Центробанка, согласно прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, грозит довольно обширными последствиями. Они коснутся, как обычных граждан, так и бюджета России. Власти не будут лишать россиян возможности получить ипотеку по льготной ставке, уверен зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, но эта программа потребует значительного финансирования. «Единственный вызов — повысятся затраты бюджета для погашения увеличившейся разницы между льготной ставкой (8%) и рыночной. Она будет где-то на уровне 13-14%, в то время как сейчас на уровне 10-11,5%. У нас на этот год в бюджете на все льготные ипотечные программы заложено порядка 200 млрд рублей. Если период двузначной ключевой ставки продлится достаточно длительное время, то это потребует допфинанстрования в десятки миллиардов рублей», — подчеркнул депутат. Вслед за ставкой начнет увеличиваться стоимость кредитования и сложности с его погашением, отметил директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. «Ставки по кредитам будут подтягивать к ключевой — до 12% или выше. Также будут расти ставки по депозитам, что позволит удержать многие счета в банках. Однако, если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков и так далее», — объяснил эксперт. Новость по теме Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам для россиян Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил, что инфляцию ключевая ставка не остановит. «Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее и видимо, еще предстоящее удорожание ипотеки — один из наиболее очевидных примеров. Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли. Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов», — отметил Борис Титов. Что поможет стабилизации рубля Статья по теме Путин отреагировал на падение курса рубля Главная проблема, которая мешает росту рубля относительно доллара — это низкий приток валюты в страну. Специалисты сходятся во мнении, что необходимо вернуться к мерам, которые принимали весной прошлого года. «Для того, чтобы усилить положение рубля по отношению к доллару, необходимо, чтобы экспортеры продавали больше валютные выручки на российском рынке. Для этого надо вводить обязательную продажу валютной выручки, как это у нас было в феврале, марте, апреле прошлого года», — сообщил экономист Алексей Зубец. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов накануне повышение ключевой ставки написал письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой ужесточить денежно-кредитную политику. «Нужно вернуться к мерам годичной давности, в народе названным „мерами Мишустина-Белоусова“. Пусть „под копирку“ выполнят, то, что было год назад, в марте — апреле 2022 года и все. Курс вернется к 65-70. Прежде всего, это ограничение на вывоз капитала, контроль за валютными счетами, обязательная продажа валюты экспортерами. Также необходимо ограничить резервы банков в валюте. Изменения должны коснуться и инвестиций. Нужно запретить „шорты“ в валюте, поскольку это и есть спекуляции, а также ввести торговлю другим валютами не через доллар, а через Спот (сделка по покупке/продаже одной валюты за другую валюту — прим. URA.RU)», — заявил Дмитрий Кузнецов, беседуя с корреспондентом агентства. Статья по теме Мишустин показал план ухода от доллара и евро К стабилизации на рынке Россию может привести сближение с востоком, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко. «Усиление производственной дисциплины, строительство заводов, увеличение собственной производственной базы — все это происходит прямо сейчас. Может не так быстро, как хотелось бы, но с каждым днем это делает нашу экономику менее зависимой от подобных скачков. Также не стоит забывать, что финансовые колебания происходят во всем мире — частично это связано с темпами развития экономики Китая, где происходит замедление роста. В данном случае, думаю, будет развиваться более тесная кооперация между нашими странами, что станет еще одним стабилизирующим фактором», — заключил парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России провел внеочередное заседание и поднял ключевую ставку до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности. URA.RU обсудило решение ЦБ РФ с экспертами в сфере экономики, финансов и бизнеса, а также с депутатами Госдумы. Никто из них не счел повышение ключевой ставки идеальным решением в текущей экономической ситуации. К каким последствием приведет решение Центробанка и какие меры можно было предпринять — в материале агентства. Ставка Центробанка увеличилась с 8,5% до 12% для стабилизации курса рубля и снижения инфляционных рисков, однако директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец считает, что это было чрезмерно. «Подняли ставку для стабилизации экономики и охлаждения курса и экономики. Но 12% это очень много. Зачем они это сделали? В общем, не знает никто. То, что они делают, это совершенно не логично, и не соответствует масштабу проблем, которые перед ними стоят. Ставкой курс выправить нельзя, а инфляционных проблем, для которой ставка собственно и предназначена, на сегодняшний день в России просто нет», — сказал Алексей Зубец. В ЦБ РФ в ответе на запрос URA.RU подчеркнули, что такое резкое повышение ключевой ставки поможет снизить темпы роста инфляции и достигнуть цели в 4% в 2024 году. Повышение ставки Центробанка, согласно прогнозам опрошенных URA.RU экспертов, грозит довольно обширными последствиями. Они коснутся, как обычных граждан, так и бюджета России. Власти не будут лишать россиян возможности получить ипотеку по льготной ставке, уверен зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко, но эта программа потребует значительного финансирования. Вслед за ставкой начнет увеличиваться стоимость кредитования и сложности с его погашением, отметил директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. «Ставки по кредитам будут подтягивать к ключевой — до 12% или выше. Также будут расти ставки по депозитам, что позволит удержать многие счета в банках. Однако, если при повышении ключевой ставки инфляция не снизится, то возникнут дополнительные риски: банкротства некоторых заемщиков и так далее», — объяснил эксперт. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил, что инфляцию ключевая ставка не остановит. «Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее и видимо, еще предстоящее удорожание ипотеки — один из наиболее очевидных примеров. Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли. Новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов», — отметил Борис Титов. Главная проблема, которая мешает росту рубля относительно доллара — это низкий приток валюты в страну. Специалисты сходятся во мнении, что необходимо вернуться к мерам, которые принимали весной прошлого года. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов накануне повышение ключевой ставки написал письмо главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой ужесточить денежно-кредитную политику. «Нужно вернуться к мерам годичной давности, в народе названным „мерами Мишустина-Белоусова“. Пусть „под копирку“ выполнят, то, что было год назад, в марте — апреле 2022 года и все. Курс вернется к 65-70. Прежде всего, это ограничение на вывоз капитала, контроль за валютными счетами, обязательная продажа валюты экспортерами. Также необходимо ограничить резервы банков в валюте. Изменения должны коснуться и инвестиций. Нужно запретить „шорты“ в валюте, поскольку это и есть спекуляции, а также ввести торговлю другим валютами не через доллар, а через Спот (сделка по покупке/продаже одной валюты за другую валюту — прим. URA.RU)», — заявил Дмитрий Кузнецов, беседуя с корреспондентом агентства. К стабилизации на рынке Россию может привести сближение с востоком, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета «Единой России» Денис Кравченко. «Усиление производственной дисциплины, строительство заводов, увеличение собственной производственной базы — все это происходит прямо сейчас. Может не так быстро, как хотелось бы, но с каждым днем это делает нашу экономику менее зависимой от подобных скачков. Также не стоит забывать, что финансовые колебания происходят во всем мире — частично это связано с темпами развития экономики Китая, где происходит замедление роста. В данном случае, думаю, будет развиваться более тесная кооперация между нашими странами, что станет еще одним стабилизирующим фактором», — заключил парламентарий.