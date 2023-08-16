В ЯНАО подозреваемую в жестоком убийстве сожителя женщину поместили в психбольницу

В Новом Уренгое задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве сожителя. В настоящее время ее поместили в психоневрологический диспансер, где ее состояние обследуют специалисты, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
«Женщина, подозреваемая в убийстве сожителя задержана. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU рассказало, что утром 17 августа в Новом Уренгое был обнаружен труп мужчины. По свидетельствам очевидцев, тело было расчленено и упаковано в пакеты для мусора. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту сообщили, что по камерам видеонаблюдения была установлена подозреваемая в совершении преступления.
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