16 августа 2023

В ЯНАО подозреваемую в жестоком убийстве сожителя женщину поместили в психбольницу

В Новом Уренгое полицейские задержали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, больница, душевнобольной
Женщину, подозреваемую в убийстве и расчленении сожителя, обследуют психиатры Фото:

В Новом Уренгое задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве сожителя. В настоящее время ее поместили в психоневрологический диспансер, где ее состояние обследуют специалисты, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

«Женщина, подозреваемая в убийстве сожителя задержана. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU рассказало, что утром 17 августа в Новом Уренгое был обнаружен труп мужчины. По свидетельствам очевидцев, тело было расчленено и упаковано в пакеты для мусора. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту сообщили, что по камерам видеонаблюдения была установлена подозреваемая в совершении преступления.

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В Новом Уренгое задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве сожителя. В настоящее время ее поместили в психоневрологический диспансер, где ее состояние обследуют специалисты, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО. «Женщина, подозреваемая в убийстве сожителя задержана. Сейчас она находится в психоневрологическом диспансере», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU рассказало, что утром 17 августа в Новом Уренгое был обнаружен труп мужчины. По свидетельствам очевидцев, тело было расчленено и упаковано в пакеты для мусора. В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО корреспонденту сообщили, что по камерам видеонаблюдения была установлена подозреваемая в совершении преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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