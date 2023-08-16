CNN: Трампу предписали явиться в тюрьму для ареста

По делу Трампа проходят 18 обвиняемых Фото: The White House

Бывший президент США Дональд Трамп должен до 25 августа добровольно явиться в тюрьму в штате Джорджия, где он будет формально арестован вместе с другими фигурантами уголовного дела. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Фултон.

«Дональд Трамп и 18 других обвиняемых должны до 25 августа добровольно сдаться властям Джорджии после того, как им были предъявлены обвинения по делу о подрывной деятельности на выборах 2020 года. Все обвиняемые будут помещены в тюрьму округа Фултон» — следует из предписания шерифа, которое приводит телекомпания CNN . В деле фигурируют в качестве обвиняемых адвокаты Трампа — Джон Истман и Руди Джулиани, а также бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

На Трампа заведено 37 уголовных дел. В том числе, за штурм Капитолия в 2021 году и незаконное хранение секретных материалов. По последнему Трамп не признал свою вину. В частности, лидер Венесуэлы Николаса Мадуро обвинил Трампа в попытке убить его в 2018 году. В Кремле заявили, что не следят за событиями, связанными с делом Трампа.