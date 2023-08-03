Reuters: Трамп прибыл на суд в Вашингтон

04 августа 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп выслушает новые обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтоне, чтобы выслушать новое обвинительное заключение. Согласно документу, бывшему лидеру США грозит теремное заключение на срок, превышающий 50 лет. «Трамп в четверг (3 августа — прим. URA.RU) прибыл в здание федерального суда Вашингтона», — сообщает Reuters . Его будут судить за «сговор с целью обмана», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Ранее Трампу предъявили обвинения, по которым ему грозит до 20 лет тюрьмы. В число 37 уголовных дел включены материалы о несанкционированном хранении секретных документов, вязанных с нацбезопасностью США. Его также обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтоне, чтобы выслушать новое обвинительное заключение. Согласно документу, бывшему лидеру США грозит теремное заключение на срок, превышающий 50 лет. «Трамп в четверг (3 августа — прим. URA.RU) прибыл в здание федерального суда Вашингтона», — сообщает Reuters. Его будут судить за «сговор с целью обмана», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Ранее Трампу предъявили обвинения, по которым ему грозит до 20 лет тюрьмы. В число 37 уголовных дел включены материалы о несанкционированном хранении секретных документов, вязанных с нацбезопасностью США. Его также обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия в январе 2021 года.