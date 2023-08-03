03 августа 2023

Reuters: Трамп прибыл на суд в Вашингтон

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп выслушает новые обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы Фото:

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтоне, чтобы выслушать новое обвинительное заключение. Согласно документу, бывшему лидеру США грозит теремное заключение на срок, превышающий 50 лет.

«Трамп в четверг (3 августа — прим. URA.RU) прибыл в здание федерального суда Вашингтона», — сообщает Reuters. Его будут судить за «сговор с целью обмана», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

Ранее Трампу предъявили обвинения, по которым ему грозит до 20 лет тюрьмы. В число 37 уголовных дел включены материалы о несанкционированном хранении секретных документов, вязанных с нацбезопасностью США. Его также обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия в январе 2021 года.

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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтоне, чтобы выслушать новое обвинительное заключение. Согласно документу, бывшему лидеру США грозит теремное заключение на срок, превышающий 50 лет. «Трамп в четверг (3 августа — прим. URA.RU) прибыл в здание федерального суда Вашингтона», — сообщает Reuters. Его будут судить за «сговор с целью обмана», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Ранее Трампу предъявили обвинения, по которым ему грозит до 20 лет тюрьмы. В число 37 уголовных дел включены материалы о несанкционированном хранении секретных документов, вязанных с нацбезопасностью США. Его также обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия в январе 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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