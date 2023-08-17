Гладков: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

18 августа 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен ночью 18 августа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков в соцсети. По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Ранее Народный фронт презентовал новое приложение «Радар», с помощью которого россияне смогут передавать данные о беспилотниках и диверсионных группах. Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт высказали уверенность в том, что это поможет регионам при постоянных атаках со стороны ВСУ.

Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков в соцсети. По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Ранее Народный фронт презентовал новое приложение «Радар», с помощью которого россияне смогут передавать данные о беспилотниках и диверсионных группах. Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт высказали уверенность в том, что это поможет регионам при постоянных атаках со стороны ВСУ.