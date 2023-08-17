17 августа 2023

Гладков: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

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Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен ночью 18 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков в соцсети. По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Ранее Народный фронт презентовал новое приложение «Радар», с помощью которого россияне смогут передавать данные о беспилотниках и диверсионных группах. Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт высказали уверенность в том, что это поможет регионам при постоянных атаках со стороны ВСУ.

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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков в соцсети. По его словам, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Ранее Народный фронт презентовал новое приложение «Радар», с помощью которого россияне смогут передавать данные о беспилотниках и диверсионных группах. Вячеслав Гладков и его коллега из Курской области Роман Старовойт высказали уверенность в том, что это поможет регионам при постоянных атаках со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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