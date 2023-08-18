Shot: у «Москва-Сити» слышны взрывы

18 августа 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Звук взрыва был слышен у «Москва-Сити» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе московского международного делового центра «Москва-Сити» около башни Федерация был слышен взрыв. Звуки взрывов слышны также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Информацию передает telegram-канал Shot. «Взрыв слышан в Москва-Сити. Предварительно в районе башни Федерация», — пишут журналисты. «Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трехгорке и Красногорске», — написано в telegram-канале. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» передает, что перекрываются набережная и ближайший мост к «Москва-Сити». Также сообщается, что один БПЛА упал на крышу Экспоцентра в районе «Москва-Сити» и пробил крышу. Официальной информации на данный момент нет.

В районе московского международного делового центра «Москва-Сити» около башни Федерация был слышен взрыв. Звуки взрывов слышны также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Информацию передает telegram-канал Shot. «Взрыв слышан в Москва-Сити. Предварительно в районе башни Федерация», — пишут журналисты. «Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трехгорке и Красногорске», — написано в telegram-канале. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» передает, что перекрываются набережная и ближайший мост к «Москва-Сити». Также сообщается, что один БПЛА упал на крышу Экспоцентра в районе «Москва-Сити» и пробил крышу. Официальной информации на данный момент нет.