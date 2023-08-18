Shot: у «Москва-Сити» слышны взрывы

В районе московского международного делового центра «Москва-Сити» около башни Федерация был слышен взрыв. Звуки взрывов слышны также в Подмосковье — в Красногорске и Одинцово. Информацию передает telegram-канал Shot.
«Взрыв слышан в Москва-Сити. Предварительно в районе башни Федерация», — пишут журналисты. «Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трехгорке и Красногорске», — написано в telegram-канале.
Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» передает, что перекрываются набережная и ближайший мост к «Москва-Сити». Также сообщается, что один БПЛА упал на крышу Экспоцентра в районе «Москва-Сити» и пробил крышу. Официальной информации на данный момент нет.
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