Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Москве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москве силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», —
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