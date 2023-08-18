Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Москве Фото:
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В Москве силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал Собянин в Telegram.

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В Москве силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал Собянин в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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