Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Москве

18 августа 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал Собянин в Telegram.

В Москве силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», — написал Собянин в Telegram.