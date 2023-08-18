Минобороны подтвердило террористическую атаку ВСУ в Москве

18 августа 2023 в 06:47 Размер текста - 17 +

Террористическая атака была предпринята примерно в 4 часа утра по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жертв и возгораний в результате попытки атаковать объекты в Москве и Подмосковье нет. Об этом заявили в Минобороны. «18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», — написали Минобороны в Telegram. Сообщается, что БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. По предварительным данным, жертв и возгораний нет. Ночью 18 августа в Москве упал беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.

Жертв и возгораний в результате попытки атаковать объекты в Москве и Подмосковье нет. Об этом заявили в Минобороны. «18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», — написали Минобороны в Telegram. Сообщается, что БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. По предварительным данным, жертв и возгораний нет. Ночью 18 августа в Москве упал беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.