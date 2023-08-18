Минобороны подтвердило террористическую атаку ВСУ в Москве

Жертв и возгораний в результате попытки атаковать объекты в Москве и Подмосковье нет. Об этом заявили в Минобороны.
«18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области», —
Сообщается, что БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. По предварительным данным, жертв и возгораний нет.
Ночью 18 августа в Москве упал беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.
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