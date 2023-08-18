На Украине преследуется журналист из-за призывов к миру

Правительство президента Украины Владимира Зеленского обвинило украинского пацифиста Юрия Шеляженко в оправдании российской спецоперации. Шеляженко был подвергнут обыску в своей квартире сотрудниками СБУ. Об этом рассказал сам активист.
«Правительство Зеленского официально обвинило меня в „оправдании российской спецоперации“», — написал Шеляженко в социальных сетях. Шеляженко является исполнительным секретарем Украинского пацифистского движения. Он добавил, что в связи с обвинениями сотрудники СБУ посетили его квартиру с целью проведения обыска.
Шеляженко в данный момент помещен под домашний арест. Обвинение основано на пацифистском документе под названием «Мирная повестка для Украины и мира», который был изъят во время обыска. Активист узнал, что правительство начало слежку за ним после публикации другого документа о праве на отказ от военной службы по убеждениям.
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