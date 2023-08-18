На Украине преследуется журналист из-за призывов к миру

18 августа 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Украинские силовики пришли с обысками к активисту, выступающему за мир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство президента Украины Владимира Зеленского обвинило украинского пацифиста Юрия Шеляженко в оправдании российской спецоперации. Шеляженко был подвергнут обыску в своей квартире сотрудниками СБУ. Об этом рассказал сам активист. «Правительство Зеленского официально обвинило меня в „оправдании российской спецоперации“», — написал Шеляженко в социальных сетях. Шеляженко является исполнительным секретарем Украинского пацифистского движения. Он добавил, что в связи с обвинениями сотрудники СБУ посетили его квартиру с целью проведения обыска. Шеляженко в данный момент помещен под домашний арест. Обвинение основано на пацифистском документе под названием «Мирная повестка для Украины и мира», который был изъят во время обыска. Активист узнал, что правительство начало слежку за ним после публикации другого документа о праве на отказ от военной службы по убеждениям.

Правительство президента Украины Владимира Зеленского обвинило украинского пацифиста Юрия Шеляженко в оправдании российской спецоперации. Шеляженко был подвергнут обыску в своей квартире сотрудниками СБУ. Об этом рассказал сам активист. «Правительство Зеленского официально обвинило меня в „оправдании российской спецоперации“», — написал Шеляженко в социальных сетях. Шеляженко является исполнительным секретарем Украинского пацифистского движения. Он добавил, что в связи с обвинениями сотрудники СБУ посетили его квартиру с целью проведения обыска. Шеляженко в данный момент помещен под домашний арест. Обвинение основано на пацифистском документе под названием «Мирная повестка для Украины и мира», который был изъят во время обыска. Активист узнал, что правительство начало слежку за ним после публикации другого документа о праве на отказ от военной службы по убеждениям.