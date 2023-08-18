Baza: подполковник внутренней службы 16 лет работал по поддельному диплому

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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева Фото:

Следователи возбудили уголовное дело на подполковника внутренней службы Тюменцева Руслана Юрьевича, который 16 лет работал по поддельному диплому. Об этом сообщили в соцсетях.

«Глава центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии 16 лет работал по поддельному диплому», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева, когда выяснилось что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный.

Как пишут в канале, в МВД начали проверку и в ходе опроса подполковник признался, что диплом ему подарила его бывшая жена. После этого Тюменцева уволили со службы и возбудили уголовное дело по подделке документов. Мужчину взяли под подписку о невыезде, а следователи разыскивают его бывшую жену.

Ранее сообщалось, что в Башкирии девушка пять лет проработала учителем без диплома. Работодателю она предъявила диплом педагога русского языка и литературы Башкирского государственного университета, передает «Дни.ру».

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Следователи возбудили уголовное дело на подполковника внутренней службы Тюменцева Руслана Юрьевича, который 16 лет работал по поддельному диплому. Об этом сообщили в соцсетях. «Глава центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии 16 лет работал по поддельному диплому», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева, когда выяснилось что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный. Как пишут в канале, в МВД начали проверку и в ходе опроса подполковник признался, что диплом ему подарила его бывшая жена. После этого Тюменцева уволили со службы и возбудили уголовное дело по подделке документов. Мужчину взяли под подписку о невыезде, а следователи разыскивают его бывшую жену. Ранее сообщалось, что в Башкирии девушка пять лет проработала учителем без диплома. Работодателю она предъявила диплом педагога русского языка и литературы Башкирского государственного университета, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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