Baza: подполковник внутренней службы 16 лет работал по поддельному диплому

18 августа 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело на подполковника внутренней службы Тюменцева Руслана Юрьевича, который 16 лет работал по поддельному диплому. Об этом сообщили в соцсетях. «Глава центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии 16 лет работал по поддельному диплому», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева, когда выяснилось что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный. Как пишут в канале, в МВД начали проверку и в ходе опроса подполковник признался, что диплом ему подарила его бывшая жена. После этого Тюменцева уволили со службы и возбудили уголовное дело по подделке документов. Мужчину взяли под подписку о невыезде, а следователи разыскивают его бывшую жену. Ранее сообщалось, что в Башкирии девушка пять лет проработала учителем без диплома. Работодателю она предъявила диплом педагога русского языка и литературы Башкирского государственного университета, передает «Дни.ру».

Следователи возбудили уголовное дело на подполковника внутренней службы Тюменцева Руслана Юрьевича, который 16 лет работал по поддельному диплому. Об этом сообщили в соцсетях. «Глава центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии 16 лет работал по поддельному диплому», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что следователи возбудили дело на 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева, когда выяснилось что его диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого поддельный. Как пишут в канале, в МВД начали проверку и в ходе опроса подполковник признался, что диплом ему подарила его бывшая жена. После этого Тюменцева уволили со службы и возбудили уголовное дело по подделке документов. Мужчину взяли под подписку о невыезде, а следователи разыскивают его бывшую жену. Ранее сообщалось, что в Башкирии девушка пять лет проработала учителем без диплома. Работодателю она предъявила диплом педагога русского языка и литературы Башкирского государственного университета, передает «Дни.ру».