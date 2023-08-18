Эндокринолог предупредила об опасности экспресс-диет

Использование экспресс-диет (резкое ограничение питания) приводит к неблагоприятным психологическим и физическим последствиям. В организме происходит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани. Состояние сопровождается ухудшением работоспособности, потерей энергии и жизненных сил. Об этом рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО Светлана Шокур.
«Резкое ограничение питания — это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека. <…> Строгое ограничение суточного калоража и ежедневные высокоинтенсивные тренировки скорее всего приведут организм в состояние стресса, который приведет к повышению уровня гормона кортизола, что в свою очередь запустит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани, и снижение веса перестанет быть безопасным», — заявила врач-эндокринолог в материале «
По ее словам, ожидаемым эффектом после экспресс-диет является быстрое возвращение потерянных килограммов, а иногда даже в большем количестве. Когда люди возвращаются к прежнему рациону, их организм не успевает адаптироваться, что приводит к накоплению жировых отложений. «Для тех, кто часто прибегает к подобным диетам, характерны такие симптомы, как мышечная слабость, снижение эффективности физических нагрузок, ухудшение качества сна и повышенная восприимчивость к инфекциям», — объяснила врач.
«Категорически запрещаются экспресс-диеты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка и 12-перстной кишки, различными патологиями поджелудочной железы и желчного пузыря, а также людям с сахарным диабетом, анемией, различными витамино- и минералодефицитами и тем, кто склонен к депрессивным состояниям», — отметила Шокур.
Также врач сообщила, что рекомендуемой скоростью снижения веса считается 0,5-1 килограммов в неделю, это равняется 70-140 граммам жировой ткани в день. Такой темп является безопасным для организма, так как основан на математической задаче, которая предполагает создание дефицита калорий путем потребления меньшего количества калорий и траты большего.
Ранее диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина рассказала, как упростить период похудения. По ее словам, это сделать можно пропорциональным разделением еды методом Гарвардской тарелки.
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