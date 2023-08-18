Эндокринолог предупредила об опасности экспресс-диет

Эндокринолог Шокур: экспресс-диеты разрушают жировую и мышечную ткани

18 августа 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Резкий отказ от еды — стресс для организма Фото: Антон Бородин © URA.RU Использование экспресс-диет (резкое ограничение питания) приводит к неблагоприятным психологическим и физическим последствиям. В организме происходит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани. Состояние сопровождается ухудшением работоспособности, потерей энергии и жизненных сил. Об этом рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО Светлана Шокур. «Резкое ограничение питания — это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека. <…> Строгое ограничение суточного калоража и ежедневные высокоинтенсивные тренировки скорее всего приведут организм в состояние стресса, который приведет к повышению уровня гормона кортизола, что в свою очередь запустит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани, и снижение веса перестанет быть безопасным», — заявила врач-эндокринолог в материале « Газета.Ru ». По ее словам, ожидаемым эффектом после экспресс-диет является быстрое возвращение потерянных килограммов, а иногда даже в большем количестве. Когда люди возвращаются к прежнему рациону, их организм не успевает адаптироваться, что приводит к накоплению жировых отложений. «Для тех, кто часто прибегает к подобным диетам, характерны такие симптомы, как мышечная слабость, снижение эффективности физических нагрузок, ухудшение качества сна и повышенная восприимчивость к инфекциям», — объяснила врач. «Категорически запрещаются экспресс-диеты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка и 12-перстной кишки, различными патологиями поджелудочной железы и желчного пузыря, а также людям с сахарным диабетом, анемией, различными витамино- и минералодефицитами и тем, кто склонен к депрессивным состояниям», — отметила Шокур. Также врач сообщила, что рекомендуемой скоростью снижения веса считается 0,5-1 килограммов в неделю, это равняется 70-140 граммам жировой ткани в день. Такой темп является безопасным для организма, так как основан на математической задаче, которая предполагает создание дефицита калорий путем потребления меньшего количества калорий и траты большего. Ранее диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина рассказала, как упростить период похудения. По ее словам, это сделать можно пропорциональным разделением еды методом Гарвардской тарелки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование экспресс-диет (резкое ограничение питания) приводит к неблагоприятным психологическим и физическим последствиям. В организме происходит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани. Состояние сопровождается ухудшением работоспособности, потерей энергии и жизненных сил. Об этом рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО Светлана Шокур. «Резкое ограничение питания — это физический и психологический стресс для организма. Падение работоспособности, потеря жизненных сил и энергии, подавленность настроения часто сопровождает человека. <…> Строгое ограничение суточного калоража и ежедневные высокоинтенсивные тренировки скорее всего приведут организм в состояние стресса, который приведет к повышению уровня гормона кортизола, что в свою очередь запустит процесс разрушения не только жировой, но и мышечной ткани, и снижение веса перестанет быть безопасным», — заявила врач-эндокринолог в материале «Газета.Ru». По ее словам, ожидаемым эффектом после экспресс-диет является быстрое возвращение потерянных килограммов, а иногда даже в большем количестве. Когда люди возвращаются к прежнему рациону, их организм не успевает адаптироваться, что приводит к накоплению жировых отложений. «Для тех, кто часто прибегает к подобным диетам, характерны такие симптомы, как мышечная слабость, снижение эффективности физических нагрузок, ухудшение качества сна и повышенная восприимчивость к инфекциям», — объяснила врач. «Категорически запрещаются экспресс-диеты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка и 12-перстной кишки, различными патологиями поджелудочной железы и желчного пузыря, а также людям с сахарным диабетом, анемией, различными витамино- и минералодефицитами и тем, кто склонен к депрессивным состояниям», — отметила Шокур. Также врач сообщила, что рекомендуемой скоростью снижения веса считается 0,5-1 килограммов в неделю, это равняется 70-140 граммам жировой ткани в день. Такой темп является безопасным для организма, так как основан на математической задаче, которая предполагает создание дефицита калорий путем потребления меньшего количества калорий и траты большего. Ранее диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина рассказала, как упростить период похудения. По ее словам, это сделать можно пропорциональным разделением еды методом Гарвардской тарелки.