Диетолог Шубина: похудение упрощает метод Гарвардской тарелки и приятная компания

24 мая 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

По словам Шубиной, чем медленнее темпы снижения веса, тем выше шанс сохранить результат надолго Фото: Денис Моргунов © URA.RU Диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина рассказала, что пропорциональное разделение еды методом Гарвардской тарелки, а также обед в хорошей компании упрощает период похудения. Этими секретами диетолог поделилась с журналистами. «При красивой подаче еды на 10-20 процентов уменьшается количество съеденной пищи. Таким же эффектом обладают ужин или обед в приятной компании. Также альтернативой постоянному подсчету калорий, является так называемый метод Гарвардской тарелки. Его суть заключается в том, чтобы при каждом приеме пищи овощи, зелень и фрукты должны заполнять хотя бы половину тарелки. Еще четверть отводится белкам, а остальное углеводам», — поделилась советами Шубина в беседе с журналистами «Лента.ру». Ранее диетолог Стародубова рассказала, как вернуться в форму после длинных праздников. Диетолог пояснила, что здоровое питание благоприятно влияет на организм, обеспечивая его необходимыми пищевыми веществами. Также следует включать в свой режим дня физическую активность. Еще советами поделилась диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. Она рассказала, как похудеть без диет и изнурительных тренировок. Нурия Дианова посоветовала желающим похудеть, прежде всего, отказаться от сладкого и промышленного рафинированного мучного, а также заняться умеренным спортом не изнуряя себя излишними тренировками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина рассказала, что пропорциональное разделение еды методом Гарвардской тарелки, а также обед в хорошей компании упрощает период похудения. Этими секретами диетолог поделилась с журналистами. «При красивой подаче еды на 10-20 процентов уменьшается количество съеденной пищи. Таким же эффектом обладают ужин или обед в приятной компании. Также альтернативой постоянному подсчету калорий, является так называемый метод Гарвардской тарелки. Его суть заключается в том, чтобы при каждом приеме пищи овощи, зелень и фрукты должны заполнять хотя бы половину тарелки. Еще четверть отводится белкам, а остальное углеводам», — поделилась советами Шубина в беседе с журналистами «Лента.ру». Ранее диетолог Стародубова рассказала, как вернуться в форму после длинных праздников. Диетолог пояснила, что здоровое питание благоприятно влияет на организм, обеспечивая его необходимыми пищевыми веществами. Также следует включать в свой режим дня физическую активность. Еще советами поделилась диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. Она рассказала, как похудеть без диет и изнурительных тренировок. Нурия Дианова посоветовала желающим похудеть, прежде всего, отказаться от сладкого и промышленного рафинированного мучного, а также заняться умеренным спортом не изнуряя себя излишними тренировками.