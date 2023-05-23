Диетолог Шубина: похудение упрощает метод Гарвардской тарелки и приятная компания

Диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина рассказала, что пропорциональное разделение еды методом Гарвардской тарелки, а также обед в хорошей компании упрощает период похудения. Этими секретами диетолог поделилась с журналистами.
«При красивой подаче еды на 10-20 процентов уменьшается количество съеденной пищи. Таким же эффектом обладают ужин или обед в приятной компании. Также альтернативой постоянному подсчету калорий, является так называемый метод Гарвардской тарелки. Его суть заключается в том, чтобы при каждом приеме пищи овощи, зелень и фрукты должны заполнять хотя бы половину тарелки. Еще четверть отводится белкам, а остальное углеводам», — поделилась советами Шубина в беседе с журналистами «Лента.ру».
Ранее диетолог Стародубова рассказала, как вернуться в форму после длинных праздников. Диетолог пояснила, что здоровое питание благоприятно влияет на организм, обеспечивая его необходимыми пищевыми веществами. Также следует включать в свой режим дня физическую активность. Еще советами поделилась диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. Она рассказала, как похудеть без диет и изнурительных тренировок. Нурия Дианова посоветовала желающим похудеть, прежде всего, отказаться от сладкого и промышленного рафинированного мучного, а также заняться умеренным спортом не изнуряя себя излишними тренировками.
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