Женщина ограбила героя СВО и переехала его на машине

18 августа 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Участник СВО перевел мошеннице 1,85 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянка обманула участника спецоперации почти на два миллиона рублей. Когда мужчина попытался вернуть эти деньги, злоумышленница наехала на него на машине. «Жертвой мошенницы стал 34-летний житель Воронежской области. Он пошел на СВО по контракту, принимал участие в боевых действиях на Украине. <…> Спустя время мужчина обратился в правоохранительные органы о краже 1,85 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка», — сообщает MK.RU . Когда потерпевший встретился с мошенницей, чтобы договориться о возврате денег, та наехала на него на машине, повредив голеностоп. После ранения в ходе СВО мужчина оказался в госпитале. Пока он проходил лечение, завел дружбу по переписке с молодой девушкой. Сначала она покупала продукты на деньги мужчины. Далее новая знакомая в целях безопасности попросила перевести деньги на ее карту. Спустя какое-то время мужчина попросил ее помочь с покупкой автомобиля. За все время общения потерпевший перевел мошеннице 1,85 млн рублей.

Россиянка обманула участника спецоперации почти на два миллиона рублей. Когда мужчина попытался вернуть эти деньги, злоумышленница наехала на него на машине. «Жертвой мошенницы стал 34-летний житель Воронежской области. Он пошел на СВО по контракту, принимал участие в боевых действиях на Украине. <…> Спустя время мужчина обратился в правоохранительные органы о краже 1,85 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка», — сообщает MK.RU. Когда потерпевший встретился с мошенницей, чтобы договориться о возврате денег, та наехала на него на машине, повредив голеностоп. После ранения в ходе СВО мужчина оказался в госпитале. Пока он проходил лечение, завел дружбу по переписке с молодой девушкой. Сначала она покупала продукты на деньги мужчины. Далее новая знакомая в целях безопасности попросила перевести деньги на ее карту. Спустя какое-то время мужчина попросил ее помочь с покупкой автомобиля. За все время общения потерпевший перевел мошеннице 1,85 млн рублей.