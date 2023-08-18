Жительница Курганской области получила срок за кражу двух бутылок бытовой химии из «Метрополиса»

В Курганской области суд наказал женщину за кражу средства для стирки белья из магазина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области суд наказал жительницу Варгашинского округа, которая украла две бутылки бытовой химии из магазина «Метрополис». Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте окружного суда.

«Подсудимая украла 16 мая в магазине «Метрополис» бутылку чистящего средства «Доместос» стоимостью 236 рублей 67 копеек и бутылку средства для стирки «Ласка» стоимостью 235 рублей 73 копейки. Злоумышленница причинила материальный ущерб ООО «Компания «Метрополис» на общую сумму 472 рубля 40 копеек», — указано в судебном документе.

В суде выяснилось, что злоумышленница была пьяной, когда решилась украсть бытовую химию. Женщина состоит на учете у врача психиатра — нарколога в Варгашинском филиале ГБУ «Курганская областная больница № 2». В документах суда подчеркивается, что по месту работы она характеризуется положительно, как ответственный и трудолюбивый сотрудник.

Однако у подсудимой оказалось действующим условное наказание за прошлое правонарушение, поэтому оно было приплюсовано к новому. Таким образом, женщина получила 10 месяцев ограничения свободы за кражу бытовой химии, да еще к этому добавился прежний срок и получилось наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее курганские полицейские поймали двух местных жительниц, похищавших одежду в торговом центре. Злоумышленницы заранее приобрели магнит и в примерочной сняли защитные бирки, после чего благополучно ушли, не оплатив товар.