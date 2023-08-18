Politico: переворот в Нигере обострил отношения США и Франции

19 августа 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Переворот в Нигере усилил раскол между США и Францией в Африке Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Переворот в Нигере усилил разногласия между США и Францией, поскольку американцы готовы на идти компромисс с мятежниками, а французы нет. Об этом пишет американская пресса. «Причина напряженности в том, что американская сторона во благо дипломатии готова идти на контакт с мятежниками, свергнувшими президента Нигера Мохамеда Базума. Французы призывают игнорировать хунту», — сообщает издание Politico . В материале отмечается, что для США Нигер является одной из потенциальных площадок для проведения контртеррористических операций в Африке. Поэтому американская сторона ведет переговоры с мятежниками. Для Франции же потеря Нигера будет означать крах стратегических интересов в западноафриканском Сахеле. В Нигере 27 июля произошел государственный переворот, в ходе которого мятежники свергли президента Мохамеда Базума. В ответ на это экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит нападение на Нигер, сообщает «Царьград». Мятежники уже перебросили войска к границам республики из-за угрозы военного вмешательства. По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, организация отправила спецпредставителя в Нигер для попыток урегулировать конфликт.

Переворот в Нигере усилил разногласия между США и Францией, поскольку американцы готовы на идти компромисс с мятежниками, а французы нет. Об этом пишет американская пресса. «Причина напряженности в том, что американская сторона во благо дипломатии готова идти на контакт с мятежниками, свергнувшими президента Нигера Мохамеда Базума. Французы призывают игнорировать хунту», — сообщает издание Politico. В материале отмечается, что для США Нигер является одной из потенциальных площадок для проведения контртеррористических операций в Африке. Поэтому американская сторона ведет переговоры с мятежниками. Для Франции же потеря Нигера будет означать крах стратегических интересов в западноафриканском Сахеле. В Нигере 27 июля произошел государственный переворот, в ходе которого мятежники свергли президента Мохамеда Базума. В ответ на это экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит нападение на Нигер, сообщает «Царьград». Мятежники уже перебросили войска к границам республики из-за угрозы военного вмешательства. По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, организация отправила спецпредставителя в Нигер для попыток урегулировать конфликт.