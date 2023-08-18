ООН направила своего представителя в Нигер на переговоры с мятежниками 19 августа 2023 в 00:44 Размер текста - 17 + Спецпредставитель ООН будет общаться с мятежниками по поводу урегулирования конфликта в Нигере Фото: Владимир Андреев © URA.RU ООН отправила спецпредставителя в Нигер для переговоров с мятежниками по поводу урегулирования конфликта в стране. Об этом заявил генеральный секретарь организации Стефан Дюжаррик. «В ближайшее время ожидается его [спецпредставителя ООН] прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины… Он остается в контакте с представителями ЭКОВАС, заинтересованными сторонами в Нигере, а также другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования кризиса», — передает слова Стефана Дюжаррика РИА Новости. Спецпредставителем был назначен Леонардо Сантош Симао — эксперт по Западной Африке и Сахелю. Он уже посетил несколько стран региона до прибытия в Нигер, добавил Стефан Дюжаррик. В Нигере 27 июля произошел государственный переворот, в ходе которого мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал мятежников освободить свергнутого лидера Нигера, которого взяли под стражу. Базум отказывается уходить в отставку. ООН отправила спецпредставителя в Нигер для переговоров с мятежниками по поводу урегулирования конфликта в стране. Об этом заявил генеральный секретарь организации Стефан Дюжаррик. «В ближайшее время ожидается его [спецпредставителя ООН] прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины… Он остается в контакте с представителями ЭКОВАС, заинтересованными сторонами в Нигере, а также другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования кризиса», — передает слова Стефана Дюжаррика РИА Новости. Спецпредставителем был назначен Леонардо Сантош Симао — эксперт по Западной Африке и Сахелю. Он уже посетил несколько стран региона до прибытия в Нигер, добавил Стефан Дюжаррик. В Нигере 27 июля произошел государственный переворот, в ходе которого мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал мятежников освободить свергнутого лидера Нигера, которого взяли под стражу. Базум отказывается уходить в отставку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям