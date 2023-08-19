Названа истинная цель контрнаступления ВСУ

Wsws: истинная цель контрнаступления ВСУ — максимальное число убитых россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Генерал Милли считает, что «боевой дух у россиян невелик» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для США настоящими целями контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы, а также ослабить российскую экономику. Об этом пишет WSWS.

«Истинной целью [контрнаступления] для США было максимизировать число убитых россиян. Также израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские силы в качестве пушечного мяса», — пишет WSWS.

В статье цитируются слова генерала США Марк Милли, который утверждает, что у катастрофы есть положительная сторона. В частности, Милли хвастался, сколько русских солдат было убито. Он говорит, что «русские находятся в довольно тяжелом состоянии… Они понесли огромные потери. Их боевой дух невелик». Сенатор Линдси Грэма также отметил, что в результате американского финансирования Украины «русские умирают» и это «лучшие деньги, которые мы потратили».

Ранее западные сторонники Украины назвали Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. Там уточнили, что полуостров имеет символическое значение для Киева и Запада. В пятницу The Washington Post опубликовало статью, в которой сообщается, что контрнаступлению не удастся достичь своих основных целей — выйти в Азовское море, чтобы перерезать «сухопутный мост» на Крымский полуостров. К такому выводу пришли спецслужбы США.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. В результате вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для США настоящими целями контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) было максимизировать число убитых россиян, израсходовать российские военные материалы, а также ослабить российскую экономику. Об этом пишет WSWS. «Истинной целью [контрнаступления] для США было максимизировать число убитых россиян. Также израсходовать российские военные материалы и ослабить российскую экономику, используя украинские силы в качестве пушечного мяса», — пишет WSWS. В статье цитируются слова генерала США Марк Милли, который утверждает, что у катастрофы есть положительная сторона. В частности, Милли хвастался, сколько русских солдат было убито. Он говорит, что «русские находятся в довольно тяжелом состоянии… Они понесли огромные потери. Их боевой дух невелик». Сенатор Линдси Грэма также отметил, что в результате американского финансирования Украины «русские умирают» и это «лучшие деньги, которые мы потратили». Ранее западные сторонники Украины назвали Крым главной целью ВСУ при контрнаступлении. Об этом сообщает американский портал Military Watch Magazine. Там уточнили, что полуостров имеет символическое значение для Киева и Запада. В пятницу The Washington Post опубликовало статью, в которой сообщается, что контрнаступлению не удастся достичь своих основных целей — выйти в Азовское море, чтобы перерезать «сухопутный мост» на Крымский полуостров. К такому выводу пришли спецслужбы США. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что российские силы научились эффективно противодействовать технике Запада, поэтому все попытки контрнаступления ВСУ остаются без результата. В результате вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своего контрнаступления за два месяца на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...