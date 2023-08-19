У музыкантов взяли интервью перед выступлением
Музыканты коллектива «Filatov & Karas» сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Артисты заострили внимание на чистоте улиц в рамках интервью журналистам перед концертом на Дне города в Кургане 19 августа.
«Мы мало что успели посмотреть [в Кургане]. Но очень чистый город, как будто в Белоруссию приехали», — отметили музыканты. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале правительства курганской области.
Ранее URA.RU писало о концерте певицы Зары, которая также выступила на празднике. Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки. Завершился День города салютом. Кургану исполнилось 344 года.
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