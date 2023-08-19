19 августа 2023
18 августа 2023

Музыканты группы «Filatov & Karas» сравнили Курган с Белоруссией. Видео

«Filatov & Karas» отметили чистоту Кургана, сравнив его с Белоруссией
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление FILATOV & KARAS в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург , filatov&karas
У музыкантов взяли интервью перед выступлением Фото:

Музыканты коллектива «Filatov & Karas» сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Артисты заострили внимание на чистоте улиц в рамках интервью журналистам перед концертом на Дне города в Кургане 19 августа.

«Мы мало что успели посмотреть [в Кургане]. Но очень чистый город, как будто в Белоруссию приехали», — отметили музыканты. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале правительства курганской области.

Ранее URA.RU писало о концерте певицы Зары, которая также выступила на празднике. Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки. Завершился День города салютом. Кургану исполнилось 344 года.

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Музыканты коллектива «Filatov & Karas» сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Артисты заострили внимание на чистоте улиц в рамках интервью журналистам перед концертом на Дне города в Кургане 19 августа. «Мы мало что успели посмотреть [в Кургане]. Но очень чистый город, как будто в Белоруссию приехали», — отметили музыканты. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале правительства курганской области. Ранее URA.RU писало о концерте певицы Зары, которая также выступила на празднике. Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки. Завершился День города салютом. Кургану исполнилось 344 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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