Музыканты группы «Filatov & Karas» сравнили Курган с Белоруссией. Видео

«Filatov & Karas» отметили чистоту Кургана, сравнив его с Белоруссией

20 августа 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

У музыкантов взяли интервью перед выступлением Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Музыканты коллектива «Filatov & Karas» сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Артисты заострили внимание на чистоте улиц в рамках интервью журналистам перед концертом на Дне города в Кургане 19 августа. «Мы мало что успели посмотреть [в Кургане]. Но очень чистый город, как будто в Белоруссию приехали», — отметили музыканты. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале правительства курганской области. Ранее URA.RU писало о концерте певицы Зары, которая также выступила на празднике. Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки. Завершился День города салютом. Кургану исполнилось 344 года.

Музыканты коллектива «Filatov & Karas» сравнили зауральскую столицу с Белоруссией. Артисты заострили внимание на чистоте улиц в рамках интервью журналистам перед концертом на Дне города в Кургане 19 августа. «Мы мало что успели посмотреть [в Кургане]. Но очень чистый город, как будто в Белоруссию приехали», — отметили музыканты. Фрагмент интервью опубликован в telegram-канале правительства курганской области. Ранее URA.RU писало о концерте певицы Зары, которая также выступила на празднике. Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки. Завершился День города салютом. Кургану исполнилось 344 года.