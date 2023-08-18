Глава Кургана Елена Ситникова и председатель местной гордумы Игорь Прозоров вручили цветы певице Заре. Артистка исполнила свои самые известные хиты на концерте в честь Дня города 19 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На площади Ленина выступила Зара, это главная площадка праздника. Ситникова и Прозоров подошли к певице и вручили ей цветы, букет артистке также передали от имени губернатора региона Вадима Шумкова», — сообщил корреспондент информационного агентства.
В Кургане отмечают 344 года со дня основания. В этот день на нескольких площадках в городе прошли множество праздничных фестивалей, концертов, конкурсов и других мероприятий.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.