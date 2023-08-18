Курганские VIP-чиновники вручили цветы певице Заре. Фото, видео

19 августа 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Зара исполнила свои самые главные хиты на концерте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова и председатель местной гордумы Игорь Прозоров вручили цветы певице Заре. Артистка исполнила свои самые известные хиты на концерте в честь Дня города 19 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На площади Ленина выступила Зара, это главная площадка праздника. Ситникова и Прозоров подошли к певице и вручили ей цветы, букет артистке также передали от имени губернатора региона Вадима Шумкова», — сообщил корреспондент информационного агентства. В Кургане отмечают 344 года со дня основания. В этот день на нескольких площадках в городе прошли множество праздничных фестивалей, концертов, конкурсов и других мероприятий. Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки Фото: © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова и председатель местной гордумы Игорь Прозоров вручили цветы певице Заре. Артистка исполнила свои самые известные хиты на концерте в честь Дня города 19 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На площади Ленина выступила Зара, это главная площадка праздника. Ситникова и Прозоров подошли к певице и вручили ей цветы, букет артистке также передали от имени губернатора региона Вадима Шумкова», — сообщил корреспондент информационного агентства. В Кургане отмечают 344 года со дня основания. В этот день на нескольких площадках в городе прошли множество праздничных фестивалей, концертов, конкурсов и других мероприятий.