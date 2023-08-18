18 августа 2023

Курганские VIP-чиновники вручили цветы певице Заре. Фото, видео

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Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым." в честь 4-ой годовщины присоединения Крыма. Москва, концерт, сцена, зара, выступление
Зара исполнила свои самые главные хиты на концерте Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова и председатель местной гордумы Игорь Прозоров вручили цветы певице Заре. Артистка исполнила свои самые известные хиты на концерте в честь Дня города 19 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На площади Ленина выступила Зара, это главная площадка праздника. Ситникова и Прозоров подошли к певице и вручили ей цветы, букет артистке также передали от имени губернатора региона Вадима Шумкова», — сообщил корреспондент информационного агентства.

В Кургане отмечают 344 года со дня основания. В этот день на нескольких площадках в городе прошли множество праздничных фестивалей, концертов, конкурсов и других мероприятий.

Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки
Среди курганских чиновников нашлись поклонники творчества артистки
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова и председатель местной гордумы Игорь Прозоров вручили цветы певице Заре. Артистка исполнила свои самые известные хиты на концерте в честь Дня города 19 августа, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На площади Ленина выступила Зара, это главная площадка праздника. Ситникова и Прозоров подошли к певице и вручили ей цветы, букет артистке также передали от имени губернатора региона Вадима Шумкова», — сообщил корреспондент информационного агентства. В Кургане отмечают 344 года со дня основания. В этот день на нескольких площадках в городе прошли множество праздничных фестивалей, концертов, конкурсов и других мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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