В Кургане отметили День города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Праздник в честь 344-летия города Кургана завершился праздничным салютом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Салют стал ярким завершением праздника. В этот день Курган отмечает 344-летие. Люди не расходились после концерта певицы Зары и группы „Filatov & Karas“, ждали фейерверка. Особенно красочные залпы были встречены громкими возгласами и аплодисментами», — передает корреспондент информационного агентства.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с праздником. Он отметил, что можно увидеть невооруженным глазом изменения, произошедшие с городом. Корреспонденты URA.RU рассказывали о самых знаковых и запоминающихся событиях, приуроченных ко дню рождения Кургана.

Салют длился несколько минут Фото: Кристина Чепынина © URA.RU

Гости праздника не расходились до самого конца, чтобы увидеть фейерверк Фото: Кристина Чепынина © URA.RU