19 августа 2023
18 августа 2023

День города в Кургане завершился праздничным салютом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничный салют посвящённый дню города. Курган , площадь ленина, салют, фейерверк, праздник дня города, правительство города курган, день города
В Кургане отметили День города Фото:

Праздник в честь 344-летия города Кургана завершился праздничным салютом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Салют стал ярким завершением праздника. В этот день Курган отмечает 344-летие. Люди не расходились после концерта певицы Зары и группы „Filatov & Karas“, ждали фейерверка. Особенно красочные залпы были встречены громкими возгласами и аплодисментами», — передает корреспондент информационного агентства.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с праздником. Он отметил, что можно увидеть невооруженным глазом изменения, произошедшие с городом. Корреспонденты URA.RU рассказывали о самых знаковых и запоминающихся событиях, приуроченных ко дню рождения Кургана.

Салют длился несколько минут
Салют длился несколько минут
Фото:
Гости праздника не расходились до самого конца, чтобы увидеть фейерверк
Гости праздника не расходились до самого конца, чтобы увидеть фейерверк
Фото:
Салют отгремел под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!»
Салют отгремел под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!»
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Праздник в честь 344-летия города Кургана завершился праздничным салютом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Салют стал ярким завершением праздника. В этот день Курган отмечает 344-летие. Люди не расходились после концерта певицы Зары и группы „Filatov & Karas“, ждали фейерверка. Особенно красочные залпы были встречены громкими возгласами и аплодисментами», — передает корреспондент информационного агентства. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поздравил жителей Кургана с праздником. Он отметил, что можно увидеть невооруженным глазом изменения, произошедшие с городом. Корреспонденты URA.RU рассказывали о самых знаковых и запоминающихся событиях, приуроченных ко дню рождения Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...