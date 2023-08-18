В Кургане проходит празднование 344-летия города. Онлайн-трансляция

19 августа 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

День города завершится праздничным салютом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 19 августа проходит празднование Дня города. На праздничных площадках для местных жителей и гостей пройдут фестивали, концерты, конкурсы и множество других мероприятий, а старт празднику будет дан на площади имени Ленина. О том, как курганцы отмечают 344-летие города, смотрите в онлайн-трансляции корреспондентов URA.RU. 10:37 На площади имени Ленина выставили контрольно-пропускные пункты. Ограничили движение и автобусы, которые стоят на перекрестках улиц Гоголя-Томина и Гоголя-Ленина. 10:31 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем города. «Видно невооруженным взглядом, как изменился Курган. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивается. Еще лучше станут и люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага и будущего», — сказал он. 10:13 В Кургане с 06:00 до 23:00 перекрыты ул. Гоголя (от ул. Ленина до ул. Томина), ул. Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса) и ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Комсомольская). Ограничения действуют во время проведения Дня города. На площади выставили КПП Кристина Чепынина, корреспондент URA.RU Для ограничения движения в местах проведения праздника выставлены автобусы Кристина Чепынина, корреспондент URA.RU

В Кургане 19 августа проходит празднование Дня города. На праздничных площадках для местных жителей и гостей пройдут фестивали, концерты, конкурсы и множество других мероприятий, а старт празднику будет дан на площади имени Ленина. О том, как курганцы отмечают 344-летие города, смотрите в онлайн-трансляции корреспондентов URA.RU. 10:37 19.08.2023 На площади имени Ленина выставили контрольно-пропускные пункты. Ограничили движение и автобусы, которые стоят на перекрестках улиц Гоголя-Томина и Гоголя-Ленина. 10:31 19.08.2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил курганцев с Днем города. «Видно невооруженным взглядом, как изменился Курган. Город из символа дыры и вечной депрессии становится уютным и активно развивается. Еще лучше станут и люди, живущие в Кургане. Своими помыслами, душой, для их блага и будущего», — сказал он. 10:13 19.08.2023 В Кургане с 06:00 до 23:00 перекрыты ул. Гоголя (от ул. Ленина до ул. Томина), ул. Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса) и ул. Пушкина (от ул. Ленина до ул. Комсомольская). Ограничения действуют во время проведения Дня города.