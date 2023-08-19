19 августа 2023

Собянин: БПЛА пытался атаковать Москву на южном направлении

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей, лидеры россии
Силами ПВО беспилотник был сбит, сообщил Собянин Фото:
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БПЛА пытался атаковать Москву на южном направлении. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал Собянин в своем telegram-канале.

Ночью 20 августа Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов, пишет телеканал 360. По данным 112, на аэровокзалах введен режим «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.

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БПЛА пытался атаковать Москву на южном направлении. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал Собянин в своем telegram-канале. Ночью 20 августа Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов, пишет телеканал 360. По данным 112, на аэровокзалах введен режим «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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