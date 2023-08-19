Собянин: БПЛА пытался атаковать Москву на южном направлении

Силами ПВО беспилотник был сбит, сообщил Собянин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
БПЛА пытался атаковать Москву на южном направлении. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», —
Ночью 20 августа Аэропорты Домодедово и Внуково приостановили прием и отправку рейсов, пишет телеканал 360. По данным 112, на аэровокзалах введен режим «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников.
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