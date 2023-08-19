112: во Внуково и Домодедово ввели план «Ковер» из-за угрозы удара БПЛА

В московском Внуково введен режим «Ковер»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В аэропортах Домодедово и Внуково введен режим «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА на московский регион. По предварительным данным, самолеты отправляют в Шереметьево.
«В аэропортах Домодедово и Внуково введен режим „Ковер“ из-за угрозы атаки беспилотников. По нашим данным, все прибывающие самолеты отправляются в Шереметьево», — передает telegram-канал 112.
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