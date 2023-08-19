19 августа 2023

112: во Внуково и Домодедово ввели план «Ковер» из-за угрозы удара БПЛА

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Аэроэкспресс, клипарт. Москва, аэропорт, домодедово
В московском Внуково введен режим «Ковер» Фото:
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В аэропортах Домодедово и Внуково введен режим «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА на московский регион. По предварительным данным, самолеты отправляют в Шереметьево.

«В аэропортах Домодедово и Внуково введен режим „Ковер“ из-за угрозы атаки беспилотников. По нашим данным, все прибывающие самолеты отправляются в Шереметьево», — передает telegram-канал 112.

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В аэропортах Домодедово и Внуково введен режим «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА на московский регион. По предварительным данным, самолеты отправляют в Шереметьево. «В аэропортах Домодедово и Внуково введен режим „Ковер“ из-за угрозы атаки беспилотников. По нашим данным, все прибывающие самолеты отправляются в Шереметьево», — передает telegram-канал 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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