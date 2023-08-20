Ростовскую область атаковали дронами-камикадзе

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В Ростовской области не стали применять ПВО из-за малого размера беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина попыталась атаковать Ростовскую область дронами-камикадзе. БПЛА были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели» — написал Голубев в Telegram. По его словам, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет.

В ночь на 20 августа ВСУ попытались атаковать беспилотниками территорию Москвы и Московской области. БПЛА также был поражен с помощью РЭБ.

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Украина попыталась атаковать Ростовскую область дронами-камикадзе. БПЛА были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели» — написал Голубев в Telegram. По его словам, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет. В ночь на 20 августа ВСУ попытались атаковать беспилотниками территорию Москвы и Московской области. БПЛА также был поражен с помощью РЭБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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