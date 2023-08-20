Ростовскую область атаковали дронами-камикадзе

Украина попыталась атаковать Ростовскую область дронами-камикадзе. БПЛА были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели» — написал Голубев в Telegram. По его словам, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет.
Украина попыталась атаковать Ростовскую область дронами-камикадзе. БПЛА были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели» — написал Голубев в Telegram. По его словам, два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений нет. В ночь на 20 августа ВСУ попытались атаковать беспилотниками территорию Москвы и Московской области. БПЛА также был поражен с помощью РЭБ.