20 августа 2023

В России допустили возобновление зерновой сделки в новом формате

Профессор Барабанов: Россия готовит альтернативную схему для поставок зерна
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, поле, зерно, сельхозтехника, пахота
В новой схеме поставок зерна фигурируют Турция и Катар Фото:
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Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате. Один из вариантов — это поставки зерна через Турцию и Катар, считает профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов.

«Может быть заключено новое соглашение с альтернативными маршрутами поставок российской зерна. Может быть выработана рабочая схема для поставок российского зерна через Турцию и Катар», — цитирует Барабанова ТАСС.

Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что готовы вернуться в зерновую сделку при выполнении ее условий. Немецкая газета Bild сообщала, что между МИД России и Турции идут переговоры о новом соглашении.

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Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате. Один из вариантов — это поставки зерна через Турцию и Катар, считает профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов. «Может быть заключено новое соглашение с альтернативными маршрутами поставок российской зерна. Может быть выработана рабочая схема для поставок российского зерна через Турцию и Катар», — цитирует Барабанова ТАСС. Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что готовы вернуться в зерновую сделку при выполнении ее условий. Немецкая газета Bild сообщала, что между МИД России и Турции идут переговоры о новом соглашении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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