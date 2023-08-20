В России допустили возобновление зерновой сделки в новом формате

Профессор Барабанов: Россия готовит альтернативную схему для поставок зерна

20 августа 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

В новой схеме поставок зерна фигурируют Турция и Катар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате. Один из вариантов — это поставки зерна через Турцию и Катар, считает профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов. «Может быть заключено новое соглашение с альтернативными маршрутами поставок российской зерна. Может быть выработана рабочая схема для поставок российского зерна через Турцию и Катар», — цитирует Барабанова ТАСС. Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что готовы вернуться в зерновую сделку при выполнении ее условий. Немецкая газета Bild сообщала, что между МИД России и Турции идут переговоры о новом соглашении.

Россия может возобновить зерновую сделку в новом формате. Один из вариантов — это поставки зерна через Турцию и Катар, считает профессор Московского госинститута международных отношений (МГИМО) Олег Барабанов. «Может быть заключено новое соглашение с альтернативными маршрутами поставок российской зерна. Может быть выработана рабочая схема для поставок российского зерна через Турцию и Катар», — цитирует Барабанова ТАСС. Россия вышла из зерновой сделки из-за того, что иностранные партнеры не выполняли свои обязательства по ней. В Кремле заявляли, что готовы вернуться в зерновую сделку при выполнении ее условий. Немецкая газета Bild сообщала, что между МИД России и Турции идут переговоры о новом соглашении.