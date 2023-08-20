Жители крупного района Златоуста полтора месяца живут без горячей воды

Без горячей воды горожане живут из-за перехода на работу новой котельной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители металлургического района Златоуста (Челябинской области) полтора месяца живут без горячей воды. Как URA.RU пояснили жители, подать воду обещали к 18 августа, но у многих ее нет до сих пор.

«Горячее водоснабжение отключили 10 июля безо всяких предупреждений. Сегодня, 21 августа, в кранах течет только холодная вода», — пожаловался URA.RU житель улицы Карла Маркса.

При этом, по графику, на две недели дом должны были оставить без горячего водоснабжения с 31 июля по 14 августа. Как URA.RU сообщили жители второго квартала района Северо-Запада, в их домах воды нет с 25 июля. Отключили также без предупреждений. Без горячего водоснабжения до сих пор живут златоустовцы первого квартала Северо-Западного района, улицы Первой Нижне-Заводской и ряда других.

«Временное отсутствие горячего водоснабжения связано со строительством новой котельной мощностью 70 мегаватт и четырех центральных тепловых пунктов. Эти мероприятия необходимы для стабильного теплоснабжения в отопительный период. Ресурс будет подан не одномоментно. Процесс идет», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Представители властей добавили, что работы по прокладке новых магистральных сетей завершены. В настоящее время ведется подготовка к запуску центрального теплового пункта. По данным URA.RU, город намерен отказаться от услуг котельной муниципального банкрота «ЗЭМЗ-Энерго», являющегося дочерней компанией МУП «Коммунальные сети» («КС»), в пользу нового поставщика АО «Челябоблкоммунэнерго». Как в августе 2021 года сообщала газета «Златоустовский рабочий», на реализацию проекта из областного бюджета было направлено 455 млн рублей.

Работа МУПа «КС» в Златоусте вызывает все больше упреков от горожан. В доме на улице 8-й Демидовской жители остаются без воды с 3 июня. Как URA.RU сообщил Валерий Бадин, проблемы начались после перехода дома на обслуживание «КС». Обращения в мэрию результатов не принесли. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в компанию «КС», но к моменту публикации ответа не получило.