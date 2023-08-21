ПВО России сбила второй беспилотник в Московской области

21 августа 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Из-за атаки беспилотников закрыты все московские аэропорты Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Российская система ПВО второй раз за сутки сбила украинский беспилотник над Московской областью. Второй дрон упал над территорией Истринского района. «Силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что дрон упал в Истринском районе. Беспилотник был самолетного типа. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится. Ранее сообщалось о подавлении беспилотника в Одинцовском районе. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки второго беспилотника никто не пострадал и ничто не разрушено. Об этом он сообщил в своем telegram-канале .

Российская система ПВО второй раз за сутки сбила украинский беспилотник над Московской областью. Второй дрон упал над территорией Истринского района. «Силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что дрон упал в Истринском районе. Беспилотник был самолетного типа. Информация о пострадавших и повреждениях не приводится. Ранее сообщалось о подавлении беспилотника в Одинцовском районе. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки второго беспилотника никто не пострадал и ничто не разрушено. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.