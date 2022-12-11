Власти ХМАО запускают сервис против буллинга школьников

Власти ХМАО раскрыли планы по запуску нового сервиса против буллинга школьников. Директор департамента образования округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что кнопка жалоб на портале ГИС «Образование Югры» появится в течение двух суток.
«Думаю, в ближайшее время уже запустим сервис против буллинга. Кнопка должна появиться на цифровой платформе ГИС „Образование Югры“ 12—13 декабря», — сообщил Дренин.
По словам чиновника, все необходимые согласования по кнопке уже проведены. «Дизайн утвержден, одобрен, скоро можно будет пользоваться. Отмечу, что в последнее время никаких обращений по поводу травли детей в школах округа департамент не получал», — добавил Дренин.
Ранее URA.RU сообщало о планах властей округа сделать специальную вкладку для жалоб на буллинг на цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей. С помощью данной функции можно будет узнать информацию и сообщить о травле напрямую главному внештатному психологу автономного округа.
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