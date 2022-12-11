11 декабря 2022
10 декабря 2022

Власти ХМАО запускают сервис против буллинга школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Пожаловаться на травлю школьники ХМАО смогут онлайн Фото:

Власти ХМАО раскрыли планы по запуску нового сервиса против буллинга школьников. Директор департамента образования округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что кнопка жалоб на портале ГИС «Образование Югры» появится в течение двух суток.

«Думаю, в ближайшее время уже запустим сервис против буллинга. Кнопка должна появиться на цифровой платформе ГИС „Образование Югры“ 12—13 декабря», — сообщил Дренин.

По словам чиновника, все необходимые согласования по кнопке уже проведены. «Дизайн утвержден, одобрен, скоро можно будет пользоваться. Отмечу, что в последнее время никаких обращений по поводу травли детей в школах округа департамент не получал», — добавил Дренин.

Ранее URA.RU сообщало о планах властей округа сделать специальную вкладку для жалоб на буллинг на цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей. С помощью данной функции можно будет узнать информацию и сообщить о травле напрямую главному внештатному психологу автономного округа.

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Власти ХМАО раскрыли планы по запуску нового сервиса против буллинга школьников. Директор департамента образования округа Алексей Дренин рассказал корреспонденту URA.RU, что кнопка жалоб на портале ГИС «Образование Югры» появится в течение двух суток. «Думаю, в ближайшее время уже запустим сервис против буллинга. Кнопка должна появиться на цифровой платформе ГИС „Образование Югры“ 12—13 декабря», — сообщил Дренин. По словам чиновника, все необходимые согласования по кнопке уже проведены. «Дизайн утвержден, одобрен, скоро можно будет пользоваться. Отмечу, что в последнее время никаких обращений по поводу травли детей в школах округа департамент не получал», — добавил Дренин. Ранее URA.RU сообщало о планах властей округа сделать специальную вкладку для жалоб на буллинг на цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей. С помощью данной функции можно будет узнать информацию и сообщить о травле напрямую главному внештатному психологу автономного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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