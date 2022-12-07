07 декабря 2022

Школьники ХМАО смогут пожаловаться на травлю после поножовщины в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, аудитория, ноутбук, класс, образование, труд, робототехника, школа, школьники, пту, информатика, програмирование, занятия, студенты, компьютер, молодежь, черчение, профессиональное образование, профтех, среднее, профессионально-техническое, профессионалитет
Вкладка о буллинге появиться в ГИС «Образование Югры» Фото:

В ХМАО после поножовщины в школе Нижневартовска появятся «кнопки быстрого реагирования» на буллинг. Информация об этом была опубликована в telegram-канали правительства округа.

«Всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей. Но контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге, минуя школьных специалистов, которым могут не доверять», — сообщил Дренин.

Специальная вкладка о буллинге должна появится в цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте «травли» напрямую главному внештатному психологу автономного округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в 21 школе Нижневартовска ученик несколько раз ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

В ХМАО после поножовщины в школе Нижневартовска появятся «кнопки быстрого реагирования» на буллинг. Информация об этом была опубликована в telegram-канали правительства округа. «Всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей. Но контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге, минуя школьных специалистов, которым могут не доверять», — сообщил Дренин. Специальная вкладка о буллинге должна появится в цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте «травли» напрямую главному внештатному психологу автономного округа. Ранее URA.RU сообщало, что в 21 школе Нижневартовска ученик несколько раз ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...