Школьники ХМАО смогут пожаловаться на травлю после поножовщины в Нижневартовске

08 декабря 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Вкладка о буллинге появиться в ГИС «Образование Югры» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО после поножовщины в школе Нижневартовска появятся «кнопки быстрого реагирования» на буллинг. Информация об этом была опубликована в telegram-канали правительства округа. «Всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей. Но контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге, минуя школьных специалистов, которым могут не доверять», — сообщил Дренин. Специальная вкладка о буллинге должна появится в цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте «травли» напрямую главному внештатному психологу автономного округа. Ранее URA.RU сообщало, что в 21 школе Нижневартовска ученик несколько раз ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В ХМАО после поножовщины в школе Нижневартовска появятся «кнопки быстрого реагирования» на буллинг. Информация об этом была опубликована в telegram-канали правительства округа. «Всем образовательным учреждениям Югры поставлена задача усилить мониторинг на предмет буллинга среди детей. Но контролировать ситуацию в каждом отдельном классе невозможно, если нет социальной реакции. Поэтому принято решение о создании специальной вкладки в личных кабинетах детей и родителей, и они смогут сообщать о буллинге, минуя школьных специалистов, которым могут не доверять», — сообщил Дренин. Специальная вкладка о буллинге должна появится в цифровой платформе ГИС «Образование Югры» в личных кабинетах родителей и детей, где будет информация об этом понятии. Там же можно будет сообщить о факте «травли» напрямую главному внештатному психологу автономного округа. Ранее URA.RU сообщало, что в 21 школе Нижневартовска ученик несколько раз ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.