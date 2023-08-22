Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС на 2024 год

22 августа 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин приоткрыл стратегию России на председательство в БРИКС в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Президент РФ Владимир Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС, где страна будет председателем в 2024 году. Он это сделал в своем выступлении на Деловом форуме в рамках саммита объединения, который проходит в ЮАР, 22 августа. По сути, это программные приоритеты РФ, пояснил URA.RU директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. «Выступление Путина содержало программные приоритеты в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Президент не ограничился вопросами развития собственно БРИКС, апеллируя к широкому кругу стран Глобального Юга. Поэтому сделан заметный акцент на вопросах продовольственной безопасности. Кроме того, Путин уделил внимание вопросам развития логистических коридоров, тем более что в рамках этой темы можно вновь напомнить о темах, близких, скажем Китаю с его инициативой „Пояс и путь“», — отметил аналитик. В своем выступлении Путин сообщил, что Россия развивает Северный морской путь и транспортный коридор «Север — Юг». «Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками», — сказал президент РФ. По словам Путина, Россия заинтересована в надежном и бесперебойном обеспечении «мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами». «Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства глобального юга, вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах», — заявил он. Новость по теме Путин назвал дедолларизацию необратимой Приоритетным направлением Путин назвал поддержку малых и средних предприятий стран-участниц БРИКС. Россия будет продолжать сотрудничество с партнерами по БРИКС в сфере декарбонизации экономики и снижения воздействия человека на природу. Климатическая повестка, подчеркнул Путин, остается в приоритете у руководства страны, и РФ готова продвигать «сбалансированные подходы» по этой теме на международном уровне. «Многоплановое партнерство, взаимодействие по линии БРИКС не только вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста наших государств, но и в целом способствует оздоровлению ситуации в мировой экономике и успешному достижению поставленных ООН целей глобального развития и задач по борьбе с бедностью, расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренению голода и укреплению продовольственной безопасности», — отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите БРИКС в видеоформате. Россию в ЮАР представляет глава МИД Сергей Лавров. Саммит продлится три дня — 22—24 августа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин приоткрыл стратегию России в БРИКС, где страна будет председателем в 2024 году. Он это сделал в своем выступлении на Деловом форуме в рамках саммита объединения, который проходит в ЮАР, 22 августа. По сути, это программные приоритеты РФ, пояснил URA.RU директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. «Выступление Путина содержало программные приоритеты в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Президент не ограничился вопросами развития собственно БРИКС, апеллируя к широкому кругу стран Глобального Юга. Поэтому сделан заметный акцент на вопросах продовольственной безопасности. Кроме того, Путин уделил внимание вопросам развития логистических коридоров, тем более что в рамках этой темы можно вновь напомнить о темах, близких, скажем Китаю с его инициативой „Пояс и путь“», — отметил аналитик. В своем выступлении Путин сообщил, что Россия развивает Северный морской путь и транспортный коридор «Север — Юг». «Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные промышленные, сельскохозяйственные и энергетические узлы с потребительскими рынками», — сказал президент РФ. По словам Путина, Россия заинтересована в надежном и бесперебойном обеспечении «мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами». «Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства глобального юга, вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах», — заявил он. Приоритетным направлением Путин назвал поддержку малых и средних предприятий стран-участниц БРИКС. Россия будет продолжать сотрудничество с партнерами по БРИКС в сфере декарбонизации экономики и снижения воздействия человека на природу. Климатическая повестка, подчеркнул Путин, остается в приоритете у руководства страны, и РФ готова продвигать «сбалансированные подходы» по этой теме на международном уровне. «Многоплановое партнерство, взаимодействие по линии БРИКС не только вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста наших государств, но и в целом способствует оздоровлению ситуации в мировой экономике и успешному достижению поставленных ООН целей глобального развития и задач по борьбе с бедностью, расширению доступа населения к качественным услугам здравоохранения, искоренению голода и укреплению продовольственной безопасности», — отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите БРИКС в видеоформате. Россию в ЮАР представляет глава МИД Сергей Лавров. Саммит продлится три дня — 22—24 августа.