Челябинские оборонные заводы будут получать субсидии за наставничество

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Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Челябинск , текслер алексей
Текслер утвердил порядок предоставления субсидий на развитие наставничества в ОПК Фото:

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской области получат субсидии за наставничество. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, порядок предоставления субсидий утвердил губернатор Алексей Текслер.

«Субсидии из областного бюджета на организацию наставничества смогут получить предприятия, осуществляющие производственную деятельность на территории региона и включенные в перечень предприятий ОПК. Отбор получателей субсидий будет осуществлять Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области», — заявили в пресс-службе.

В регионе средства на реализацию программы наставничества на предприятиях ОПК будут выделены впервые. Целью является развитие наставничества и закрепление на рабочих местах молодых специалистов, а также выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования.

Денежные суммы предусмотрены на выплату заработной платы за наставничество. Планируется, что к специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист.

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской области получат субсидии за наставничество. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, порядок предоставления субсидий утвердил губернатор Алексей Текслер. «Субсидии из областного бюджета на организацию наставничества смогут получить предприятия, осуществляющие производственную деятельность на территории региона и включенные в перечень предприятий ОПК. Отбор получателей субсидий будет осуществлять Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области», — заявили в пресс-службе. В регионе средства на реализацию программы наставничества на предприятиях ОПК будут выделены впервые. Целью является развитие наставничества и закрепление на рабочих местах молодых специалистов, а также выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования. Денежные суммы предусмотрены на выплату заработной платы за наставничество. Планируется, что к специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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