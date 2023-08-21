Челябинские оборонные заводы будут получать субсидии за наставничество

Текслер утвердил порядок предоставления субсидий на развитие наставничества в ОПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Челябинской области получат субсидии за наставничество. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, порядок предоставления субсидий утвердил губернатор Алексей Текслер.

«Субсидии из областного бюджета на организацию наставничества смогут получить предприятия, осуществляющие производственную деятельность на территории региона и включенные в перечень предприятий ОПК. Отбор получателей субсидий будет осуществлять Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области», — заявили в пресс-службе.

В регионе средства на реализацию программы наставничества на предприятиях ОПК будут выделены впервые. Целью является развитие наставничества и закрепление на рабочих местах молодых специалистов, а также выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования.

Денежные суммы предусмотрены на выплату заработной платы за наставничество. Планируется, что к специалисту, оформленному с должностными обязанностями наставника, должен быть прикреплен трудоустроенный молодой специалист.