WSJ: новая система минирования ВС РФ мешает контрнаступлению ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, флаг, ВСУ, stock
Системы «Земледелие» замедляют наступление ВСУ, пишет WSJ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Системы дистанционного минирования, известные как «Земледелие», замедляют контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Системы минирования „Земледелие“ мешают контрнаступлению ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что российская армия использует эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров. Это заставляет украинские вооруженные силы занимать уязвимые позиции и находится под угрозой российских вертолетов, артиллерии и дронов.

Каждый день украинские военные сталкиваются с потерями в саперных бригадах. Системы «Земледелие» используют реактивные снаряды для минирования. Это позволяет им эффективно устраивать минные поля, заключили в газете.

Ранее стало известно, что российская система дистанционного минирования «Земледелие» показала высокую эффективность в ходе СВО, и ее поставки в ряды ВС РФ уже начались. Эта уникальная система имеет выдающиеся тактико-технические характеристики и получила положительные отзывы за свою работу на поле боя. Система «Земледелие» вызвала много обсуждений в связи с инновационными методами минирования Армии РФ. Она стала настоящим барьером для контрнаступления ВСУ, передает Life.

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Системы дистанционного минирования, известные как «Земледелие», замедляют контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Системы минирования „Земледелие“ мешают контрнаступлению ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что российская армия использует эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров. Это заставляет украинские вооруженные силы занимать уязвимые позиции и находится под угрозой российских вертолетов, артиллерии и дронов. Каждый день украинские военные сталкиваются с потерями в саперных бригадах. Системы «Земледелие» используют реактивные снаряды для минирования. Это позволяет им эффективно устраивать минные поля, заключили в газете. Ранее стало известно, что российская система дистанционного минирования «Земледелие» показала высокую эффективность в ходе СВО, и ее поставки в ряды ВС РФ уже начались. Эта уникальная система имеет выдающиеся тактико-технические характеристики и получила положительные отзывы за свою работу на поле боя. Система «Земледелие» вызвала много обсуждений в связи с инновационными методами минирования Армии РФ. Она стала настоящим барьером для контрнаступления ВСУ, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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