WSJ: новая система минирования ВС РФ мешает контрнаступлению ВСУ

21 августа 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Системы «Земледелие» замедляют наступление ВСУ, пишет WSJ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы дистанционного минирования, известные как «Земледелие», замедляют контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Системы минирования „Земледелие“ мешают контрнаступлению ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что российская армия использует эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров. Это заставляет украинские вооруженные силы занимать уязвимые позиции и находится под угрозой российских вертолетов, артиллерии и дронов. Каждый день украинские военные сталкиваются с потерями в саперных бригадах. Системы «Земледелие» используют реактивные снаряды для минирования. Это позволяет им эффективно устраивать минные поля, заключили в газете. Ранее стало известно, что российская система дистанционного минирования «Земледелие» показала высокую эффективность в ходе СВО, и ее поставки в ряды ВС РФ уже начались. Эта уникальная система имеет выдающиеся тактико-технические характеристики и получила положительные отзывы за свою работу на поле боя. Система «Земледелие» вызвала много обсуждений в связи с инновационными методами минирования Армии РФ. Она стала настоящим барьером для контрнаступления ВСУ, передает Life .

Системы дистанционного минирования, известные как «Земледелие», замедляют контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Системы минирования „Земледелие“ мешают контрнаступлению ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что российская армия использует эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров. Это заставляет украинские вооруженные силы занимать уязвимые позиции и находится под угрозой российских вертолетов, артиллерии и дронов. Каждый день украинские военные сталкиваются с потерями в саперных бригадах. Системы «Земледелие» используют реактивные снаряды для минирования. Это позволяет им эффективно устраивать минные поля, заключили в газете. Ранее стало известно, что российская система дистанционного минирования «Земледелие» показала высокую эффективность в ходе СВО, и ее поставки в ряды ВС РФ уже начались. Эта уникальная система имеет выдающиеся тактико-технические характеристики и получила положительные отзывы за свою работу на поле боя. Система «Земледелие» вызвала много обсуждений в связи с инновационными методами минирования Армии РФ. Она стала настоящим барьером для контрнаступления ВСУ, передает Life.