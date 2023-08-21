Al Arabiya: ЭКОВАС готовит авиацию к вторжению в Нигер

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Страны ЭКОВАС готовят авиацию для проведения военной операции против Нигера, сообщает Al Arabiya Фото:

Страны-члены экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит авиацию к возможной военной операции в Нигере, где произошел государственный переворот. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере наблюдается на военных аэродромах стран ЭКОВАС», — передает телеканал. Там добавили, что замечено активное передвижение военной авиации на территории аэродромов.

27 июля произошел госпереворот в Нигере. Мятежники свергли президента и установили новое правительство. Попытка ЭКОВАС провести переговоры с мятежниками в Нигере закончилась неудачей, передает RT. Позже стало известно, что ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер после государственного переворота. Комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах заявил о том, что точная дата военного вмешательства определена, но не будет объявлена.

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Страны-члены экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит авиацию к возможной военной операции в Нигере, где произошел государственный переворот. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере наблюдается на военных аэродромах стран ЭКОВАС», — передает телеканал. Там добавили, что замечено активное передвижение военной авиации на территории аэродромов. 27 июля произошел госпереворот в Нигере. Мятежники свергли президента и установили новое правительство. Попытка ЭКОВАС провести переговоры с мятежниками в Нигере закончилась неудачей, передает RT. Позже стало известно, что ЭКОВАС определило дату вторжения в Нигер после государственного переворота. Комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель Фатау Мусах заявил о том, что точная дата военного вмешательства определена, но не будет объявлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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