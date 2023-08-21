21 августа 2023

Екатеринбургский чиновник запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Инцидент произошел несколько дней назад Фото:

Сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, несмотря на действующий в регионе запрет. Местные жители испугались и позвонили в МВД. Полицейские приехали быстро и задержали чиновника.

Тот пытался скрыться, но попал в пробку, пишет Ural Mash. По словам источника URA.RU, инцидент произошел на прошлой неделе. «Снимали строящуюся улицу Академика Парина возле теннисной школы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, начальника управления Евгения Бакирова после этого вызывали на разговор в администрацию, но серьезных санкций он избежал.

Что предприняла в отношении автора несанкционированного полета полиция, пока неизвестно. В УМВД по Екатеринбургу направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил.

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Сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, несмотря на действующий в регионе запрет. Местные жители испугались и позвонили в МВД. Полицейские приехали быстро и задержали чиновника. Тот пытался скрыться, но попал в пробку, пишет Ural Mash. По словам источника URA.RU, инцидент произошел на прошлой неделе. «Снимали строящуюся улицу Академика Парина возле теннисной школы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, начальника управления Евгения Бакирова после этого вызывали на разговор в администрацию, но серьезных санкций он избежал. Что предприняла в отношении автора несанкционированного полета полиция, пока неизвестно. В УМВД по Екатеринбургу направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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