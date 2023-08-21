Екатеринбургский чиновник запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции 22 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 + Инцидент произошел несколько дней назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, несмотря на действующий в регионе запрет. Местные жители испугались и позвонили в МВД. Полицейские приехали быстро и задержали чиновника. Тот пытался скрыться, но попал в пробку, пишет Ural Mash. По словам источника URA.RU, инцидент произошел на прошлой неделе. «Снимали строящуюся улицу Академика Парина возле теннисной школы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, начальника управления Евгения Бакирова после этого вызывали на разговор в администрацию, но серьезных санкций он избежал. Что предприняла в отношении автора несанкционированного полета полиция, пока неизвестно. В УМВД по Екатеринбургу направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил. Сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, несмотря на действующий в регионе запрет. Местные жители испугались и позвонили в МВД. Полицейские приехали быстро и задержали чиновника. Тот пытался скрыться, но попал в пробку, пишет Ural Mash. По словам источника URA.RU, инцидент произошел на прошлой неделе. «Снимали строящуюся улицу Академика Парина возле теннисной школы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, начальника управления Евгения Бакирова после этого вызывали на разговор в администрацию, но серьезных санкций он избежал. Что предприняла в отношении автора несанкционированного полета полиция, пока неизвестно. В УМВД по Екатеринбургу направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям