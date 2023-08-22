Птица, попавшая в двигатель самолета «Уральских авиалиний», повредила воздушное судно

22 августа 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили следы попадания птицы в двигатель самолета «Уральских авиалиний», которая повредила акустическую панель воздушного судна. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Вечером 21 августа в Кольцово на послеполетном осмотре обнаружены следы попадания птицы в двигатель №2. Выявлено повреждение акустической панели за 1-й ступенью вентилятора. Ведутся работы по устранению», — сказано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. Самолет А-320NEO отправлялся из Южно-Сахалинска в Екатеринбург. Летательный аппарат ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент агентства обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». Авиакомпания оставила происшествие без комментариев.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили следы попадания птицы в двигатель самолета «Уральских авиалиний», которая повредила акустическую панель воздушного судна. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Вечером 21 августа в Кольцово на послеполетном осмотре обнаружены следы попадания птицы в двигатель №2. Выявлено повреждение акустической панели за 1-й ступенью вентилятора. Ведутся работы по устранению», — сказано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. Самолет А-320NEO отправлялся из Южно-Сахалинска в Екатеринбург. Летательный аппарат ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент агентства обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». Авиакомпания оставила происшествие без комментариев.