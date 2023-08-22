Птица, попавшая в двигатель самолета «Уральских авиалиний», повредила воздушное судно

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили следы попадания птицы в двигатель самолета «Уральских авиалиний», которая повредила акустическую панель воздушного судна. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Вечером 21 августа в Кольцово на послеполетном осмотре обнаружены следы попадания птицы в двигатель №2. Выявлено повреждение акустической панели за 1-й ступенью вентилятора. Ведутся работы по устранению», — сказано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT.

Самолет А-320NEO отправлялся из Южно-Сахалинска в Екатеринбург. Летательный аппарат ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии».

Корреспондент агентства обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». Авиакомпания оставила происшествие без комментариев.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили следы попадания птицы в двигатель самолета «Уральских авиалиний», которая повредила акустическую панель воздушного судна. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Вечером 21 августа в Кольцово на послеполетном осмотре обнаружены следы попадания птицы в двигатель №2. Выявлено повреждение акустической панели за 1-й ступенью вентилятора. Ведутся работы по устранению», — сказано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. Самолет А-320NEO отправлялся из Южно-Сахалинска в Екатеринбург. Летательный аппарат ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент агентства обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». Авиакомпания оставила происшествие без комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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