Птица, попавшая в двигатель самолета «Уральских авиалиний», повредила воздушное судно

В екатеринбургском аэропорту Кольцово обнаружили следы попадания птицы в двигатель самолета «Уральских авиалиний», которая повредила акустическую панель воздушного судна. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Вечером 21 августа в Кольцово на послеполетном осмотре обнаружены следы попадания птицы в двигатель №2. Выявлено повреждение акустической панели за 1-й ступенью вентилятора. Ведутся работы по устранению», — сказано в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT.
Самолет А-320NEO отправлялся из Южно-Сахалинска в Екатеринбург. Летательный аппарат ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии».
Корреспондент агентства обратился за информацией в пресс-службу «Уральских авиалиний». Авиакомпания оставила происшествие без комментариев.
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