21 августа 2023

Курганские бойцы на фронте отметили День Флага России. Видео

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, триколор, флаг россии
Курганцы отметили День флага РФ на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие из зоны спецоперации на Украине отметили 22 августа День флага России. Об этом сообщил депутат Щучанского муниципального округа Михаил Рябков.

«Друзья, сегодня день флага нашей страны, так совпало, что я в этот день нахожусь в тех местах, где наши ребята в прямом смысле слова дерутся за возможность не стесняться того, что мы русские и гордиться своей страной и флагом», — написал Рябков. Также на опубликованном к посту видео он вместе с бойцами сказал, что победа будет за Россией.

Ранее URA.RU писало, что 22 августа в России отмечается День Государственного флага. В Курганской области в этот день пройдет концерт, на котором горожане развернут 25-метровый триколор.

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Курганские военнослужащие из зоны спецоперации на Украине отметили 22 августа День флага России. Об этом сообщил депутат Щучанского муниципального округа Михаил Рябков. «Друзья, сегодня день флага нашей страны, так совпало, что я в этот день нахожусь в тех местах, где наши ребята в прямом смысле слова дерутся за возможность не стесняться того, что мы русские и гордиться своей страной и флагом», — написал Рябков. Также на опубликованном к посту видео он вместе с бойцами сказал, что победа будет за Россией. Ранее URA.RU писало, что 22 августа в России отмечается День Государственного флага. В Курганской области в этот день пройдет концерт, на котором горожане развернут 25-метровый триколор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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